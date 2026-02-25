https://ria.ru/20260225/belorussiya-2076616554.html
Мишустин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией
Мишустин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией
Правительство укрепляет международные связи в многосторонних форматах, прежде всего - в рамках Союзного государства с Белоруссией, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:10:00+03:00
2026-02-25T13:10:00+03:00
2026-02-25T13:10:00+03:00
россия
белоруссия
азия
михаил мишустин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076614229_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2758d116f3df1df99cc1f63c811ec907.jpg
https://ria.ru/20260209/rossija-2073243257.html
россия
белоруссия
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076614229_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1faf65fc2c65d8ba5a88d28570ae20f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, азия, михаил мишустин, в мире
Россия, Белоруссия, Азия, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией
Мишустин: Россия укрепляет международные связи с Белоруссией
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство укрепляет международные связи в многосторонних форматах, прежде всего - в рамках Союзного государства с Белоруссией, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин 25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.
"Укрепляем связи со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Работаем мы, конечно, в многосторонних форматах, ну, прежде всего в Союзном государстве. Завтра мы как раз собираемся встречаться с Александром Григорьевичем Лукашенко, президент России Владимир Владимирович Путин будет принимать заседание Высшего совета Союзного государства", - сказал Мишустин во время доклада.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Лукашенко примут участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства 26 февраля в Москве.