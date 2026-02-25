Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/belorussiya-2076616554.html
Мишустин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией
Мишустин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией
Правительство укрепляет международные связи в многосторонних форматах, прежде всего - в рамках Союзного государства с Белоруссией, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:10:00+03:00
2026-02-25T13:10:00+03:00
россия
белоруссия
азия
михаил мишустин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076614229_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2758d116f3df1df99cc1f63c811ec907.jpg
https://ria.ru/20260209/rossija-2073243257.html
россия
белоруссия
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076614229_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1faf65fc2c65d8ba5a88d28570ae20f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, азия, михаил мишустин, в мире
Россия, Белоруссия, Азия, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией

Мишустин: Россия укрепляет международные связи с Белоруссией

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство укрепляет международные связи в многосторонних форматах, прежде всего - в рамках Союзного государства с Белоруссией, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин 25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.
"Укрепляем связи со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Работаем мы, конечно, в многосторонних форматах, ну, прежде всего в Союзном государстве. Завтра мы как раз собираемся встречаться с Александром Григорьевичем Лукашенко, президент России Владимир Владимирович Путин будет принимать заседание Высшего совета Союзного государства", - сказал Мишустин во время доклада.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Лукашенко примут участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства 26 февраля в Москве.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Россия и Белоруссия начали подготовку дорожной карты по союзному договору
9 февраля, 16:32
 
РоссияБелоруссияАзияМихаил МишустинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала