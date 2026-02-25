Военные Белоруссии и стран ЕС продолжают взаимодействовать

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Военные Белоруссии и стран Евросоюза продолжают поддерживать ограниченные рабочие контакты, в том числе по вопросам общей европейской безопасности, несмотря на политические разногласия, заявил в интервью РИА Новости глава постпредства Белоруссии при ЕС Сергей Панасюк.

"Диалог не прекращается, в том числе по вопросам общей европейской безопасности. Когда произошел инцидент с дронами, залетевшими на территорию Польши , мы предупредили польских коллег, поскольку сохраняется обмен информацией о воздушной обстановке. Военные сотрудничают", - сказал он.

По его словам, взаимодействие между военными зачастую носит более практический характер и меньше подвержено политической риторике, что позволяет сохранять каналы связи даже в сложной обстановке.

"Военные понимают, где реальная угроза и как необходимо взаимодействовать. Если полностью прекратится и это сотрудничество, это будет серьезной проблемой", - отметил дипломат.

Панасюк добавил, что контакты сохраняются и между профильными службами, включая структуры, отвечающие за антитеррористическое направление, вместе с тем эффективность такого взаимодействия неуклонно снижается не по белорусской инициативе.

К примеру он отметил, что Минск предлагал Варшаве в целях деэскалации провести инспекции на глубину до 80 километров в рамках мер повышения доверия в военной сфере, однако польская сторона от этой инициативы отказалась.

Дипломат подчеркнул, что Белоруссия открыта к диалогу и приглашает граждан европейских стран лично убедиться в ситуации в стране, в том числе в рамках действующего для ЕС безвизового режима.

"Пусть приезжают и смотрят. Им рассказывают, что у нас все плохо, а они видят магазины, чистые улицы и спокойных людей. Это и есть наш ответ", - заявил Панасюк.