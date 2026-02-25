Военные Белоруссии и стран ЕС продолжают взаимодействовать

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Военные Белоруссии и стран Евросоюза продолжают поддерживать ограниченные рабочие контакты, в том числе по вопросам общей европейской безопасности, несмотря на политические разногласия, заявил в интервью РИА Новости глава постпредства Белоруссии при ЕС Сергей Панасюк.
"Диалог не прекращается, в том числе по вопросам общей европейской безопасности. Когда произошел инцидент с дронами, залетевшими на территорию Польши, мы предупредили польских коллег, поскольку сохраняется обмен информацией о воздушной обстановке. Военные сотрудничают", - сказал он.
По его словам, взаимодействие между военными зачастую носит более практический характер и меньше подвержено политической риторике, что позволяет сохранять каналы связи даже в сложной обстановке.
"Военные понимают, где реальная угроза и как необходимо взаимодействовать. Если полностью прекратится и это сотрудничество, это будет серьезной проблемой", - отметил дипломат.
Панасюк добавил, что контакты сохраняются и между профильными службами, включая структуры, отвечающие за антитеррористическое направление, вместе с тем эффективность такого взаимодействия неуклонно снижается не по белорусской инициативе.
Дипломат подчеркнул, что Белоруссия открыта к диалогу и приглашает граждан европейских стран лично убедиться в ситуации в стране, в том числе в рамках действующего для ЕС безвизового режима.
"Пусть приезжают и смотрят. Им рассказывают, что у нас все плохо, а они видят магазины, чистые улицы и спокойных людей. Это и есть наш ответ", - заявил Панасюк.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в сентябре выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявлял РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
В свою очередь начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
