Рейтинг@Mail.ru
Военные Белоруссии и стран ЕС продолжают взаимодействовать - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/belorussija-2076528782.html
Военные Белоруссии и стран ЕС продолжают взаимодействовать
Военные Белоруссии и стран ЕС продолжают взаимодействовать - РИА Новости, 25.02.2026
Военные Белоруссии и стран ЕС продолжают взаимодействовать
Военные Белоруссии и стран Евросоюза продолжают поддерживать ограниченные рабочие контакты, в том числе по вопросам общей европейской безопасности, несмотря на... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T02:13:00+03:00
2026-02-25T02:13:00+03:00
в мире
белоруссия
польша
минск
дональд туск
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597559787_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_c7a7d6b64c5ebcd5031c1ff547f10971.jpg
https://ria.ru/20260215/belorussiya-2074565379.html
https://ria.ru/20251223/belorussiya-2064117834.html
https://ria.ru/20251130/evrosojuz-2058734922.html
белоруссия
польша
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597559787_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_2388edaa5a75184375eea8ba3f7926b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, минск, дональд туск, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Белоруссия, Польша, Минск, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Военные Белоруссии и стран ЕС продолжают взаимодействовать

РИА Новости: Панасюк рассказал, что Военные Белоруссии и стран ЕС контактируют

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкКафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Военные Белоруссии и стран Евросоюза продолжают поддерживать ограниченные рабочие контакты, в том числе по вопросам общей европейской безопасности, несмотря на политические разногласия, заявил в интервью РИА Новости глава постпредства Белоруссии при ЕС Сергей Панасюк.
"Диалог не прекращается, в том числе по вопросам общей европейской безопасности. Когда произошел инцидент с дронами, залетевшими на территорию Польши, мы предупредили польских коллег, поскольку сохраняется обмен информацией о воздушной обстановке. Военные сотрудничают", - сказал он.
Шеврон на форме пограничника - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Соседи Белоруссии из ЕС не идут на диалог, заявили в совбезе республики
15 февраля, 22:10
По его словам, взаимодействие между военными зачастую носит более практический характер и меньше подвержено политической риторике, что позволяет сохранять каналы связи даже в сложной обстановке.
"Военные понимают, где реальная угроза и как необходимо взаимодействовать. Если полностью прекратится и это сотрудничество, это будет серьезной проблемой", - отметил дипломат.
Панасюк добавил, что контакты сохраняются и между профильными службами, включая структуры, отвечающие за антитеррористическое направление, вместе с тем эффективность такого взаимодействия неуклонно снижается не по белорусской инициативе.
К примеру он отметил, что Минск предлагал Варшаве в целях деэскалации провести инспекции на глубину до 80 километров в рамках мер повышения доверия в военной сфере, однако польская сторона от этой инициативы отказалась.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Представители ВПК Белоруссии и России обсудили поставки в армии двух стран
23 декабря 2025, 15:58
Дипломат подчеркнул, что Белоруссия открыта к диалогу и приглашает граждан европейских стран лично убедиться в ситуации в стране, в том числе в рамках действующего для ЕС безвизового режима.
"Пусть приезжают и смотрят. Им рассказывают, что у нас все плохо, а они видят магазины, чистые улицы и спокойных людей. Это и есть наш ответ", - заявил Панасюк.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в сентябре выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявлял РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
В свою очередь начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
ЕС не скрывает подготовку к войне, заявили в Минобороны Белоруссии
30 ноября 2025, 14:48
 
В миреБелоруссияПольшаМинскДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала