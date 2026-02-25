https://ria.ru/20260225/baykal-2076597832.html
Суд арестовал обвиняемого по делу о гибели туристов на Байкале
Суд арестовал обвиняемого по делу о гибели туристов на Байкале - РИА Новости, 25.02.2026
Суд арестовал обвиняемого по делу о гибели туристов на Байкале
Ольхонский районный суд избрал обвиняемому по делу о гибели туристов на Байкале меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 апреля, сообщила Иркутская
ИРКУТСК, 25 фев - РИА Новости. Ольхонский районный суд избрал обвиняемому по делу о гибели туристов на Байкале меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 апреля, сообщила Иркутская областная прокуратура.
"С учетом мнения прокуратуры Ольхонский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу по 20 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.