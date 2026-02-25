Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал обвиняемого по делу о гибели туристов на Байкале - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 25.02.2026 (обновлено: 12:40 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/baykal-2076597832.html
Суд арестовал обвиняемого по делу о гибели туристов на Байкале
Суд арестовал обвиняемого по делу о гибели туристов на Байкале - РИА Новости, 25.02.2026
Суд арестовал обвиняемого по делу о гибели туристов на Байкале
Ольхонский районный суд избрал обвиняемому по делу о гибели туристов на Байкале меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 апреля, сообщила Иркутская... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:27:00+03:00
2026-02-25T12:40:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075850479_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_77bca7b776b821573a0d33a4bffe8ff0.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075850479_0:0:951:713_1920x0_80_0_0_90b9bbe64df4cb8ac2b315f471500b3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу о гибели туристов на Байкале

Суд арестовал обвиняемого по делу о гибели туристов на Байкале до 20 апреля

© Прокуратура Иркутской области/TelegramНа месте происшествия, где машина с туристами ушла под лед на Байкале
На месте происшествия, где машина с туристами ушла под лед на Байкале - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Прокуратура Иркутской области/Telegram
На месте происшествия, где машина с туристами ушла под лед на Байкале
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 25 фев - РИА Новости. Ольхонский районный суд избрал обвиняемому по делу о гибели туристов на Байкале меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 апреля, сообщила Иркутская областная прокуратура.
"С учетом мнения прокуратуры Ольхонский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу по 20 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала