"Орландо" обыграл "Лейкерс" в матче НБА, Банкеро набрал 36 очков

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Орландо Мэджик" одержал победу над "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой гостей со счетом 110:109 (25:33, 28:23, 26:24, 31:29). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Орландо" Паоло Банкеро, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов. Его одноклубник Венделл Картер также отметился дабл-даблом (20 очков, 12 подборов). В составе "Лейкерс" авторами дабл-даблов стали Лука Дончич (22 очка, 15 передач) и Деандре Айтон (21 очко, 13 подборов).
25 февраля 2026 • начало в 06:30
Завершен
"Орландо" (31 победа, 26 поражений) идет седьмым в таблице Восточной конференции. "Лейкерс" (34-23) идут шестыми на Западе.
В следующем матче "Орландо" примет "Хьюстон Рокетс" 26 февраля. "Лейкерс" в тот же день на выезде сыграют с "Финикс Санз".
Результаты других матчей:
"Индиана Пэйсерс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 114:135;
"Атланта Хокс" - "Вашингтон Уизардс" - 119:98;
"Торонто Рэпторс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 107:116;
"Кливленд Кавальерс" - "Нью-Йорк Никс" - 109:94;
"Чикаго Буллз" - "Шарлотт Хорнетс" - 99:131;
"Милуоки Бакс" - "Майами Хит" - 128:117;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 113:109;
"Финикс Санз" - "Бостон Селтикс" - 81:97;
"Портленд Трэйл Блейзерс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 121:124.