Над Запорожской областью отразили атаку более 20 БПЛА - РИА Новости, 25.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 25.02.2026
Над Запорожской областью отразили атаку более 20 БПЛА
Над Запорожской областью отразили атаку более 20 БПЛА
Российские военнослужащие отразили атаку более 20 беспилотников над Запорожской областью, сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 25.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
евгений балицкий
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
запорожская область
россия
безопасность, запорожская область, россия, евгений балицкий, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
Над Запорожской областью отразили атаку более 20 БПЛА

Балицкий: российские военные сбили более 20 БПЛА над Запорожской областью

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий на боевом дежурстве расчета ПВО
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ПВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку более 20 беспилотников над Запорожской областью, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
"Противник предпринял очередные попытки атак на Запорожскую область с применением беспилотников. Подразделения ПВО, военнослужащие Вооружённых сил и Росгвардии, сотрудники силовых ведомств отразили атаку более 20 БПЛА над территорией нашей области. Кроме того, в ходе боевых вылетов над позициями противника операторы БПЛА Армии России уничтожили пункт временной дислокации и наблюдательный пункт ВСУ", - написал он в Telegram-канале.
Балицкий поблагодарил расчёты ПВО, которые несут свою службу круглосуточно, добавив, что мониторинг оперативной обстановки продолжается.
Боевая работа расчета пушки М-46 спецназа Ахмат на Сумском направлении - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Российские бойцы уничтожают расчеты БПЛА "Стрикс" в Харьковской области
