Над Запорожской областью отразили атаку более 20 БПЛА
25.02.2026
Над Запорожской областью отразили атаку более 20 БПЛА
Российские военнослужащие отразили атаку более 20 беспилотников над Запорожской областью, сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 25.02.2026
Запорожская область
россия
Балицкий: российские военные сбили более 20 БПЛА над Запорожской областью