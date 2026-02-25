Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о строительстве и модернизации автодорог - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/avtodorogi-2076608272.html
Мишустин рассказал о строительстве и модернизации автодорог
Мишустин рассказал о строительстве и модернизации автодорог - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о строительстве и модернизации автодорог
В России в 2025 году было модернизировано и построено на 15% больше автомобильных дорог - свыше 28 тысяч километров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:52:00+03:00
2026-02-25T12:52:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958779211_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_b35f81b025e4fb24e5974ba161eb6fae.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958779211_152:0:1667:1136_1920x0_80_0_0_3b23a9c9890793192c2e9dfd8972d85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о строительстве и модернизации автодорог

Мишустин: в России в 2025 году модернизировали и построили на 15% больше дорог

© РИА Новости / Виталий АньковАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Автомобили на дороге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В России в 2025 году было модернизировано и построено на 15% больше автомобильных дорог - свыше 28 тысяч километров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
«
"Один из ключевых факторов развития регионов – это, конечно, качественные и комфортные автомобильные дороги. За прошлый год было модернизировано и построено на 15% больше – свыше 28 тысяч километров", - сказал Мишустин в ходе доклада.
Премьер-министр подчеркнул, что добраться до городов и других населённых пунктов теперь проще, а поездки граждан стали удобнее и безопаснее.
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала