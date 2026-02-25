https://ria.ru/20260225/avtodorogi-2076608272.html
Мишустин рассказал о строительстве и модернизации автодорог
Мишустин рассказал о строительстве и модернизации автодорог
В России в 2025 году было модернизировано и построено на 15% больше автомобильных дорог - свыше 28 тысяч километров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин: в России в 2025 году модернизировали и построили на 15% больше дорог