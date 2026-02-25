"Деловые Линии": спрос на авиаперевозки вырос более чем на 13% в СФО и ДФО

erid: F7NfYUJCUneTUxcWpBRQ

МОСКВА, 25 фев - пресс-служба ГК "Деловые Линии". В 2025 году в Сибири и на Дальнем Востоке спрос на авиаперевозки вырос более чем на 13%. К таким выводам пришли специалисты группы компаний, проанализировав годовые показатели.

Также было зафиксировано повышение спроса на авиаперевозки по всей стране, оно составило 4,5% по сравнению с прошлым годом. Самые популярные товары, отправляемые по воздуху, — одежда и обувь, электроника, промышленное оборудование и медицинские товары.

"Сегодня скорость доставки имеет ключевое значение для клиентов, поэтому мы придаем особое значение развитию этого сегмента. Так, в 2025 году мы запустили авиаперевозку сборных грузов из Армении в Россию, открыли терминалы в Магадане, Мирном и офис в Домодедово, где можно воспользоваться услугой транспортировки по воздуху. Также расширили географию доставки в удаленные города, например, Сабетта (ЯНАО), Хатанга (Красноярский край), Певек (Чукотский АО). Кроме того, к пунктам назначения авиаперевозок вернулся Краснодар", - отметили в пресс-службе ГК "Деловые Линии".

В ушедшем году в компании также вывели на рынок услугу доставки между аэропортами, которая позволяет получать посылки за 8–48 часов по ряду направлений, что особенно актуально для крупных, ценных и скоропортящихся отправок, например, цветов или медикаментов, а также некоторых видов опасных грузов.

Всего в этом году группе компаний удалось сократить сроки авиаперевозок по более чем 4400 направлениям. Среди наиболее востребованных авиамаршрутов по стране: Москва — Калининград, Санкт-Петербург — Калининград, Москва — Хабаровск, Москва — Владивосток, Москва — Южно-Сахалинск и Красноярск — Норильск.