"Деловые Линии": спрос на авиаперевозки вырос более чем на 13% в СФО и ДФО
18:20 25.02.2026 (обновлено: 18:43 25.02.2026)
"Деловые Линии": спрос на авиаперевозки вырос более чем на 13% в СФО и ДФО
erid: F7NfYUJCUneTUxcWpBRQ РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:20:00+03:00
2026-02-25T18:43:00+03:00
2026
"Деловые Линии": спрос на авиаперевозки вырос более чем на 13% в СФО и ДФО

erid: F7NfYUJCUneTUxcWpBRQ
МОСКВА, 25 фев - пресс-служба ГК "Деловые Линии". В 2025 году в Сибири и на Дальнем Востоке спрос на авиаперевозки вырос более чем на 13%. К таким выводам пришли специалисты группы компаний, проанализировав годовые показатели.
Также было зафиксировано повышение спроса на авиаперевозки по всей стране, оно составило 4,5% по сравнению с прошлым годом. Самые популярные товары, отправляемые по воздуху, — одежда и обувь, электроника, промышленное оборудование и медицинские товары.
"Сегодня скорость доставки имеет ключевое значение для клиентов, поэтому мы придаем особое значение развитию этого сегмента. Так, в 2025 году мы запустили авиаперевозку сборных грузов из Армении в Россию, открыли терминалы в Магадане, Мирном и офис в Домодедово, где можно воспользоваться услугой транспортировки по воздуху. Также расширили географию доставки в удаленные города, например, Сабетта (ЯНАО), Хатанга (Красноярский край), Певек (Чукотский АО). Кроме того, к пунктам назначения авиаперевозок вернулся Краснодар", - отметили в пресс-службе ГК "Деловые Линии".
В ушедшем году в компании также вывели на рынок услугу доставки между аэропортами, которая позволяет получать посылки за 8–48 часов по ряду направлений, что особенно актуально для крупных, ценных и скоропортящихся отправок, например, цветов или медикаментов, а также некоторых видов опасных грузов.
Всего в этом году группе компаний удалось сократить сроки авиаперевозок по более чем 4400 направлениям. Среди наиболее востребованных авиамаршрутов по стране: Москва — Калининград, Санкт-Петербург — Калининград, Москва — Хабаровск, Москва — Владивосток, Москва — Южно-Сахалинск и Красноярск — Норильск.
Реклама, ООО "Деловые линии", ИНН 7826156685.
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
