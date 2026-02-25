Рейтинг@Mail.ru
"Аталанта" – "Боруссия": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 февраля
20:00 25.02.2026
"Аталанта" – "Боруссия": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 февраля
Итальянская "Аталанта" и дортмундская "Боруссия" встретятся в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.
"Аталанта" – "Боруссия": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 февраля

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Итальянская "Аталанта" и дортмундская "Боруссия" встретятся в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.

Во сколько начало

Встреча состоится 25 февраля и начнется в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига чемпионов УЕФА
25 февраля 2026 • начало в 20:45
Завершен
Аталанта
4 : 1
Боруссия Д
05‎’‎ • Джанлука Скамакка
45‎’‎ • Давиде Дзаппакоста
57‎’‎ • Марио Пашалич
(Мартен де Рон)
90‎’‎ • Лазар Самарджич (П)
75‎’‎ • Карим Адейми
(Карни Чуквуемека)
