Рейтинг@Mail.ru
Арктика стараниями Запада превращается в арену конфронтации, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/arktika-2076685842.html
Арктика стараниями Запада превращается в арену конфронтации, заявили в МИД
Арктика стараниями Запада превращается в арену конфронтации, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2026
Арктика стараниями Запада превращается в арену конфронтации, заявили в МИД
Арктика стараниями Запада превращается в новую арену конфронтации и военно-политического противостояния, заявил директор департамента европейских проблем МИД... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:20:00+03:00
2026-02-25T16:20:00+03:00
россия
арктика
арктический совет
запад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149265/14/1492651443_0:180:3004:1870_1920x0_80_0_0_211b14db6dbf22c81f984a70f54f50fc.jpg
https://ria.ru/20260225/mid-2076684162.html
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149265/14/1492651443_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_b6e4bcb9a740d8566ff10e79b17a1a08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, арктический совет, запад
Россия, Арктика, Арктический совет, Запад
Арктика стараниями Запада превращается в арену конфронтации, заявили в МИД

Масленников: Арктика стараниями Запада превращается в новую арену конфронтации

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУчастники комплексной экспедиции в Арктике
Участники комплексной экспедиции в Арктике - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Участники комплексной экспедиции в Арктике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Арктика стараниями Запада превращается в новую арену конфронтации и военно-политического противостояния, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.
"Обстановка в Арктике уже, очевидно, складывается достаточно сложная. Мы видим, что стараниями наших западных коллег этот регион, который десятилетиями оставался, по сути, на периферии геополитических баталий, стремительно теряет статус зоны низкой напряженности и превращается в новую арену конфронтации и военно-политического противостояния", - сказал Масленников в ходе дискуссии на площадке международного клуба "Валдай".
Ледники - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Россия открыта к сотрудничеству с Западом в Арктике, заявили в МИД
Вчера, 16:17
 
РоссияАрктикаАрктический советЗапад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала