Онищенко оценил идею выдавать антидепрессанты по ОМС
Онищенко оценил идею выдавать антидепрессанты по ОМС - РИА Новости, 25.02.2026
Онищенко оценил идею выдавать антидепрессанты по ОМС
Идея включить антидепрессанты в ОМС требует проработки, так как одними медикаментами состояние человека не изменить, это многокомпонентная проблема, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
2026-02-25T02:33:00+03:00
2026-02-25T02:33:00+03:00
2026-02-25T02:33:00+03:00
общество
россия
геннадий онищенко
сардана авксентьева
владислав даванков
госдума рф
российская академия наук
российская академия образования
россия
2026
общество, россия, геннадий онищенко, сардана авксентьева, владислав даванков, госдума рф, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Россия, Геннадий Онищенко, Сардана Авксентьева, Владислав Даванков, Госдума РФ, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко оценил идею выдавать антидепрессанты по ОМС
РИА Новости: Онищенко назвал депрессию многокомпонентной проблемой
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Идея включить антидепрессанты в ОМС требует проработки, так как одними медикаментами состояние человека не изменить, это многокомпонентная проблема, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее депутаты Госдумы
от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Сардана Авксентьева
и вице-спикер ГД Владислав Даванков
предложили расширить лекарственное обеспечение по ОМС, включив туда бесплатно или с частичной оплатой антидепрессанты для граждан, которые имеют финансовые трудности для их приобретения. Они направили соответствующее обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко
.
"Намерения хорошие, в правильном направлении, но одними антидепрессантами проблемы не решить. Депрессия - один из факторов, это не только медикаментами решается. Выводить людей из депрессии - это многокомпонентная проблема", - сказал Онищенко
, отвечая на вопрос, как он мог бы оценить идею парламентариев.
Он добавил, что сейчас бюджет России в сфере здравоохранения уже сформирован, а для реализации данного предложения требуется дополнительное финансирование.
Академик отметил, что вопрос включения антидепрессантов в ОМС необходимо хорошо изучить, прежде чем внедрить. По словам Онищенко, стоит определить, будут ли лекарства выдавать по рецепту или нет.