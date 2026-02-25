Онищенко оценил идею выдавать антидепрессанты по ОМС

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Идея включить антидепрессанты в ОМС требует проработки, так как одними медикаментами состояние человека не изменить, это многокомпонентная проблема, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Намерения хорошие, в правильном направлении, но одними антидепрессантами проблемы не решить. Депрессия - один из факторов, это не только медикаментами решается. Выводить людей из депрессии - это многокомпонентная проблема", - сказал Онищенко , отвечая на вопрос, как он мог бы оценить идею парламентариев.

Он добавил, что сейчас бюджет России в сфере здравоохранения уже сформирован, а для реализации данного предложения требуется дополнительное финансирование.