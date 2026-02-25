Трагичные судьбы альпинистов, застрявших в горах вдвоем

Российские альпинисты во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Две истории, произошедшие с разницей в несколько лет, стали полярными иллюстрациями того, как по-разному люди ведут себя перед лицом смертельной опасности.

Что выбрать в горах: инстинкт самосохранения или чувство долга?

Синоним предательства

Зимний день 18 января стал последним в жизни 33-летней австрийки Керстин Гуртнер. Вместе со своим 39-летним бойфрендом Томасом Пламбергером она отправилась на восхождение на Гросглоккнер — высочайшую вершину Австрии. Пара вышла на маршрут утром, но график с самого начала пошел вразнос: старт задержался на два часа, а погода стремительно ухудшалась.

© AP Photo / Zoom Tirol / Georg Koechler Спасательный вертолет в Австрийских Альпах © AP Photo / Zoom Tirol / Georg Koechler Спасательный вертолет в Австрийских Альпах

К полуночи Керстин была уже на пределе. Страховочную веревку заклинило, и она оказалась фактически прикованной к скале на высоте более 3700 метров.

Температура в тот момент опустилась до минус 20 градусов, ветер достигал ураганной силы. Пламбергер, по его словам, провел с девушкой полтора часа на морозе, пытаясь помочь.

Томас утверждал в суде, что Керстин сама разрешила ему уйти, крикнула "Иди, иди!", призывая спускаться за помощью. Он заявил, что оставил ее надежно закрепленной и начал спуск примерно в два часа ночи.

Судья Норберт Хофер, изучая материалы дела, обратил внимание на вопиющие несоответствия. Тело Керстин обнаружили свободно висящим на скале — это указывало на падение.

Судья предъявил фотографию, которая опровергала утверждения Пламбергера о том, что он надежно закрепил спутницу. Следствие установило: до наступления смерти девушка провисела на скале не менее двух часов.

Прокурор указал на фатальные ошибки, которые допустил более опытный альпинист. Пламбергер не позаботился о специальном снаряжении. Оставляя Керстин, он не перенес ее в защищенное от ветра место, не использовал спасательное одеяло. И главное — не попытался связаться со спасателями раньше, не подал сигнал вертолету, который пролетал мимо.

"Впечатление, которое у меня сложилось от этого процесса, таково, что подсудимый хотел уйти от девушки любой ценой", — подытожил судья Хофер.

Пламбергер лишь произнес: "Мне невероятно жаль". Уверял, что любил Керстин. Его приговорили к пяти месяцам условно с трехлетним испытательным сроком и назначили ему штраф 9,6 тысячи евро. Теперь в Австрии имя Томаса Пламбергера стало символом предательства.

Безграничная верность

Совершенно иная история разворачивалась в августе 2021 года на пике Хан-Тенгри. Супруги Наговицины — Сергей и Наталья — были опытными альпинистами, за плечами которых десятки покоренных вершин. Они прилетели в Бишкек 24 июля, быстро добрались до базового лагеря.

Вместе они прошли опасный участок от первого до второго лагеря, прозванный "Бутылкой". До высоты 5200 метров добрались без проблем. А потом начались неурядицы: смытая переправа через реку, метель и жуткий холод.

Стало ясно: до темноты не успеть. Пришлось возвращаться. Наговицины решили поднять лагерь на 6400 метров.

"Все было хорошо, но тут муж пожаловался на боль в желудке, — вспоминала Наталья в интервью. — Думаю, может, от лапши. Попили чай с шоколадкой. Вроде меньше болеть стало. Пошли вверх. Практически не останавливались. Он шел сзади. Потом еще один привал. Проходим две веревки, и он останавливается".

© Фото : социальные сети Натальи Наговициной Наталья и Сергей Наговицины © Фото : социальные сети Натальи Наговициной Наталья и Сергей Наговицины

Поднявшись к Сергею, Наталья увидела страшное: мужа парализовало. Он лежал лицом вниз и не мог даже перевернуться самостоятельно. Наталья включила рацию. Внизу подключили доктора, но помощь не шла: на этот день никто не планировал выход на гору.

"Я не пила и не ела. Оставляла ему. Не понимала, что с ним случилось, — рассказывала Наталья. — Через несколько часов речь Сергея стала понятнее. Обсуждали ситуацию. У него уже были обморожены ноги, он ведь не шевелился. Руки тоже. Скоро он их чувствовать перестал. Кровь туда не поступала".

Из базового лагеря настойчиво советовали Наталье спускаться одной. Уговаривали, напоминали о ребенке, который мог остаться сиротой. Но женщина отказывалась. Она обдумывала, сможет ли спустить мужа самостоятельно, и понимала: не удержит.

© Pixabay / Simon Последствия схода лавины © Pixabay / Simon Последствия схода лавины

Ушла вслед за мужем?

Наталья не спала вторые сутки, отключалась стоя. Пыталась закрыть Сергея от ветра, но он уже бредил, не понимал, где находится, временами приходил в сознание. Лицо почернело от обморожения. Утром 9 августа подоспела помощь — двое гидов поднялись к ним. Появилась надежда.

"Началась реальная игра со смертью в русскую рулетку в режиме онлайн, — говорил опытный гид Руслан Колунин. — Когда мы слышим по рации, как их спускают, куда их спускают. Ощущение, что у тебя на руках умирает человек. А ты ничем помочь ему не можешь",

© Фото : ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России © Фото : ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России

Наталью отправили вниз. Она нашла свободную палатку и провалилась в сон от полного истощения. Проснувшись, увидела: гиды пришли одни. Сил не хватило, Сергея оставили на высоте 6400 метров. На следующий день тело Сергея не нашли.

Спустя год Наталья вернулась на Хан-Тенгри, чтобы установить табличку в память о муже. Никто из новой группы даже не догадывался, что пережила женщина на этой горе.

Но горы не прощают ошибок. В августе 2025-го Наталья Наговицина отправилась покорять пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня. И 12 августа при спуске с высоты примерно 7200 метров она получила травму ноги.