Трагичные судьбы альпинистов, застрявших в горах вдвоем
25.02.2026
Трагичные судьбы альпинистов, застрявших в горах вдвоем
Две истории, произошедшие с разницей в несколько лет, стали полярными иллюстрациями того, как по-разному люди ведут себя перед лицом смертельной опасности. РИА Новости, 25.02.2026
Трагичные судьбы альпинистов, застрявших в горах вдвоем

© Фото : ДХАУЛАГИРИ/ВКонтактеРоссийские альпинисты во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале
Российские альпинисты во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале
© Фото : ДХАУЛАГИРИ/ВКонтакте
Российские альпинисты во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Две истории, произошедшие с разницей в несколько лет, стали полярными иллюстрациями того, как по-разному люди ведут себя перед лицом смертельной опасности.
Что выбрать в горах: инстинкт самосохранения или чувство долга?

Синоним предательства

Зимний день 18 января стал последним в жизни 33-летней австрийки Керстин Гуртнер. Вместе со своим 39-летним бойфрендом Томасом Пламбергером она отправилась на восхождение на Гросглоккнер — высочайшую вершину Австрии. Пара вышла на маршрут утром, но график с самого начала пошел вразнос: старт задержался на два часа, а погода стремительно ухудшалась.
© AP Photo / Zoom Tirol / Georg KoechlerСпасательный вертолет в Австрийских Альпах
Спасательный вертолет в австрийских Альпах
© AP Photo / Zoom Tirol / Georg Koechler
Спасательный вертолет в Австрийских Альпах
К полуночи Керстин была уже на пределе. Страховочную веревку заклинило, и она оказалась фактически прикованной к скале на высоте более 3700 метров.
Температура в тот момент опустилась до минус 20 градусов, ветер достигал ураганной силы. Пламбергер, по его словам, провел с девушкой полтора часа на морозе, пытаясь помочь.
Томас утверждал в суде, что Керстин сама разрешила ему уйти, крикнула "Иди, иди!", призывая спускаться за помощью. Он заявил, что оставил ее надежно закрепленной и начал спуск примерно в два часа ночи.
Судья Норберт Хофер, изучая материалы дела, обратил внимание на вопиющие несоответствия. Тело Керстин обнаружили свободно висящим на скале — это указывало на падение.
© РИА Новости / Вадим Гиппенрейтер | Перейти в медиабанкАльпинист в горах Кавказа
Альпинист в горах Кавказа
© РИА Новости / Вадим Гиппенрейтер
Перейти в медиабанк
Альпинист в горах Кавказа
Судья предъявил фотографию, которая опровергала утверждения Пламбергера о том, что он надежно закрепил спутницу. Следствие установило: до наступления смерти девушка провисела на скале не менее двух часов.
Прокурор указал на фатальные ошибки, которые допустил более опытный альпинист. Пламбергер не позаботился о специальном снаряжении. Оставляя Керстин, он не перенес ее в защищенное от ветра место, не использовал спасательное одеяло. И главное — не попытался связаться со спасателями раньше, не подал сигнал вертолету, который пролетал мимо.
"Впечатление, которое у меня сложилось от этого процесса, таково, что подсудимый хотел уйти от девушки любой ценой", — подытожил судья Хофер.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-8
Пламбергер лишь произнес: "Мне невероятно жаль". Уверял, что любил Керстин. Его приговорили к пяти месяцам условно с трехлетним испытательным сроком и назначили ему штраф 9,6 тысячи евро. Теперь в Австрии имя Томаса Пламбергера стало символом предательства.

Безграничная верность

Совершенно иная история разворачивалась в августе 2021 года на пике Хан-Тенгри. Супруги Наговицины — Сергей и Наталья — были опытными альпинистами, за плечами которых десятки покоренных вершин. Они прилетели в Бишкек 24 июля, быстро добрались до базового лагеря.
© РИА Новости / В. Божуков | Перейти в медиабанкВид на пирамидальный пик Хан-Тенгри на Тянь-Шане на границе Киргизии и Казахстана
Вид на пирамидальный пик Хан-Тенгри на Тянь-Шане на границе Киргизии и Казахстана
© РИА Новости / В. Божуков
Перейти в медиабанк
Вид на пирамидальный пик Хан-Тенгри на Тянь-Шане на границе Киргизии и Казахстана
Вместе они прошли опасный участок от первого до второго лагеря, прозванный "Бутылкой". До высоты 5200 метров добрались без проблем. А потом начались неурядицы: смытая переправа через реку, метель и жуткий холод.
Стало ясно: до темноты не успеть. Пришлось возвращаться. Наговицины решили поднять лагерь на 6400 метров.
"Все было хорошо, но тут муж пожаловался на боль в желудке, — вспоминала Наталья в интервью. — Думаю, может, от лапши. Попили чай с шоколадкой. Вроде меньше болеть стало. Пошли вверх. Практически не останавливались. Он шел сзади. Потом еще один привал. Проходим две веревки, и он останавливается".
© Фото : социальные сети Натальи НаговицинойНаталья и Сергей Наговицины
Наталья и Сергей Наговицины
© Фото : социальные сети Натальи Наговициной
Наталья и Сергей Наговицины
Поднявшись к Сергею, Наталья увидела страшное: мужа парализовало. Он лежал лицом вниз и не мог даже перевернуться самостоятельно. Наталья включила рацию. Внизу подключили доктора, но помощь не шла: на этот день никто не планировал выход на гору.
"Я не пила и не ела. Оставляла ему. Не понимала, что с ним случилось, — рассказывала Наталья. — Через несколько часов речь Сергея стала понятнее. Обсуждали ситуацию. У него уже были обморожены ноги, он ведь не шевелился. Руки тоже. Скоро он их чувствовать перестал. Кровь туда не поступала".
Из базового лагеря настойчиво советовали Наталье спускаться одной. Уговаривали, напоминали о ребенке, который мог остаться сиротой. Но женщина отказывалась. Она обдумывала, сможет ли спустить мужа самостоятельно, и понимала: не удержит.
© Pixabay / SimonПоследствия схода лавины
Последствия схода лавины
© Pixabay / Simon
Последствия схода лавины

Ушла вслед за мужем?

Наталья не спала вторые сутки, отключалась стоя. Пыталась закрыть Сергея от ветра, но он уже бредил, не понимал, где находится, временами приходил в сознание. Лицо почернело от обморожения. Утром 9 августа подоспела помощь — двое гидов поднялись к ним. Появилась надежда.
"Началась реальная игра со смертью в русскую рулетку в режиме онлайн, — говорил опытный гид Руслан Колунин. — Когда мы слышим по рации, как их спускают, куда их спускают. Ощущение, что у тебя на руках умирает человек. А ты ничем помочь ему не можешь",
© Фото : ГУ МЧС по Кабардино-БалкарииСпасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России
Спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России
© Фото : ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии
Спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России
Наталью отправили вниз. Она нашла свободную палатку и провалилась в сон от полного истощения. Проснувшись, увидела: гиды пришли одни. Сил не хватило, Сергея оставили на высоте 6400 метров. На следующий день тело Сергея не нашли.
Спустя год Наталья вернулась на Хан-Тенгри, чтобы установить табличку в память о муже. Никто из новой группы даже не догадывался, что пережила женщина на этой горе.
Но горы не прощают ошибок. В августе 2025-го Наталья Наговицина отправилась покорять пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня. И 12 августа при спуске с высоты примерно 7200 метров она получила травму ноги.
CC BY 2.0 / Chen Zhao / Jengish Chokusu (7439 m), aka Pik Pobedy (or Pik Pobeda) in the Tian Shan mountain range from base camp on the south Inylchek glacierПик Победы
Пик Победы
CC BY 2.0 / Chen Zhao / Jengish Chokusu (7439 m), aka Pik Pobedy (or Pik Pobeda) in the Tian Shan mountain range from base camp on the south Inylchek glacier
Пик Победы
Другие альпинисты пытались ее спасти, но погода не позволила. Один из спасателей погиб сам. Наталья осталась на высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и небольшим запасом еды и воды. Двадцать пятого августа 2025 года попытки спасения официально прекратили.
 
 
 
