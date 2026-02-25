Рейтинг@Mail.ru
18:05 25.02.2026 (обновлено: 20:23 25.02.2026)
В Уфе задержали пьяного футболиста ЦСКА, пишут СМИ
пфк цска, российская премьер-лига (рпл), вокруг спорта, уфа
Футбол, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Вокруг спорта, Уфа
В Уфе задержали пьяного футболиста ЦСКА, пишут СМИ

SHOT: футболист ЦСКА Агапов задержан пьяным в Уфе

© Фото : Пресс-служба ЦСКАЗащитник ЦСКА Илья Агапов
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российский футболист Илья Агапов, который выступает в составе "Уфы" на правах аренды из московского ЦСКА, задержан в состоянии алкогольного опьянения, сообщает SHOT.
По информации издания, прошедшей ночью футболист в состоянии сильного алкогольного опьянения проник в здание музыкальной школы и стал угрожать охраннице.
Сообщается, что женщина вызвала Росгвардию. Когда Агапова задержали, свой поступок защитник объяснить не смог и ночь провел в отделении.
Агапов является воспитанником казанского "Рубина", на протяжении карьеры он выступал в составе нижнекамского "Нефтехимика", столичного клуба "Спартак-2", "Нижнего Новгорода" и ЦСКА.
Украинский футболист избил сотрудника военкомата
17 февраля, 18:06
