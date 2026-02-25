В Уфе задержали пьяного футболиста ЦСКА, пишут СМИ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российский футболист Илья Агапов, который выступает в составе "Уфы" на правах аренды из московского ЦСКА, задержан в состоянии алкогольного опьянения, сообщает SHOT.

По информации издания, прошедшей ночью футболист в состоянии сильного алкогольного опьянения проник в здание музыкальной школы и стал угрожать охраннице.

Сообщается, что женщина вызвала Росгвардию. Когда Агапова задержали, свой поступок защитник объяснить не смог и ночь провел в отделении.