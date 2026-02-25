https://ria.ru/20260225/agapov-2076710938.html
В Уфе задержали пьяного футболиста ЦСКА, пишут СМИ
В Уфе задержали пьяного футболиста ЦСКА, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
В Уфе задержали пьяного футболиста ЦСКА, пишут СМИ
Российский футболист Илья Агапов, который выступает в составе "Уфы" на правах аренды из московского ЦСКА, задержан в состоянии алкогольного опьянения, сообщает... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T18:05:00+03:00
2026-02-25T18:05:00+03:00
2026-02-25T20:23:00+03:00
футбол
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
вокруг спорта
уфа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883020916_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_fd4df2dc26b9c5d2facf1edcbacce24a.jpg
https://ria.ru/20260217/kolos-2075035580.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883020916_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_ebd202807d4f5baa002813465fc0ac4a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пфк цска, российская премьер-лига (рпл), вокруг спорта, уфа
Футбол, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Вокруг спорта, Уфа
В Уфе задержали пьяного футболиста ЦСКА, пишут СМИ
SHOT: футболист ЦСКА Агапов задержан пьяным в Уфе
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российский футболист Илья Агапов, который выступает в составе "Уфы" на правах аренды из московского ЦСКА, задержан в состоянии алкогольного опьянения, сообщает SHOT.
По информации издания, прошедшей ночью футболист в состоянии сильного алкогольного опьянения проник в здание музыкальной школы и стал угрожать охраннице.
Сообщается, что женщина вызвала Росгвардию. Когда Агапова задержали, свой поступок защитник объяснить не смог и ночь провел в отделении.
Агапов является воспитанником казанского "Рубина", на протяжении карьеры он выступал в составе нижнекамского "Нефтехимика", столичного клуба "Спартак-2", "Нижнего Новгорода" и ЦСКА.