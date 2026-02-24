Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заменил главу делегации в переговорах по членству в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
22:16 24.02.2026
Зеленский заменил главу делегации в переговорах по членству в ЕС, пишут СМИ
Зеленский заменил главу делегации в переговорах по членству в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Зеленский заменил главу делегации в переговорах по членству в ЕС, пишут СМИ
Владимир Зеленский обновил состав украинской делегации на переговорах с Евросоюзом по членству Украины в ЕС, заменив украинского посла в США Ольгу Стефанишину... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T22:16:00+03:00
2026-02-24T22:16:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
тарас качка
ольга стефанишина
евросоюз
украина
сша
в мире, украина, сша, владимир зеленский, тарас качка, ольга стефанишина, евросоюз
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Тарас Качка, Ольга Стефанишина, Евросоюз
Зеленский заменил главу делегации в переговорах по членству в ЕС, пишут СМИ

Общественное: Зеленский заменил главу делегации в переговорах по членству в ЕС

© AP Photo / Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский обновил состав украинской делегации на переговорах с Евросоюзом по членству Украины в ЕС, заменив украинского посла в США Ольгу Стефанишину на посту главы делегации на вице-премьер-министра Тараса Качку, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Зеленский обновил состав делегации от Украины на переговорах с Евросоюзом по членству в ЕС. Так, вице-премьер-министр Тарас Качка стал новым главой делегации от Украины... Качка заменил на этом посту Ольгу Стефанишину, которая в августе 2025 года была назначена послом Украины в США", - говорится в материале на сайте "Общественного".
Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году и заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. 24 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Фон дер Ляйен ответила на дерзкое требование Зеленского
Вчера, 19:43
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийТарас КачкаОльга СтефанишинаЕвросоюз
 
 
