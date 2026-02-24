Рейтинг@Mail.ru
"Диктатор!" Зеленского сравнили с Гитлером после одного заявления - РИА Новости, 24.02.2026
16:18 24.02.2026 (обновлено: 20:41 24.02.2026)
"Диктатор!" Зеленского сравнили с Гитлером после одного заявления
"Диктатор!" Зеленского сравнили с Гитлером после одного заявления
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х сравнил Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером после его слов о бункере. РИА Новости, 24.02.2026
"Диктатор!" Зеленского сравнили с Гитлером после одного заявления

Журналист Боуз сравнил Зеленского с Гитлером после слов о бункере

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х сравнил Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером после его слов о бункере.
«
"Диктатор Зеленский показал свой бункер в Киеве, построенный, по иронии, советскими властями для защиты от его новых "друзей". Он проводит там "все больше времени". Никого не напоминает?", — написал он.
© Zelenskiy / Official/TelegramБункер Владимира Зеленского
Бункер Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Zelenskiy / Official/Telegram
Бункер Владимира Зеленского
Накануне глава киевского режима рассказал о бункере в интервью France Presse. Кадры из убежища включили в очередное видеообращение Зеленского. На записи видны длинные подземные коридоры и комнаты с табличками "Руководство кабмина", "Аппарат Верховной рады" и тому подобными.
По словам Зеленского, он жил там два года, вместе с ним прятались его команда и правительство. Также в бункере проводились совещания с военными.
