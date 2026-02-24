Рейтинг@Mail.ru
"Это фейк". Признание Зеленского об украинском оружии поразило Запад
15:28 24.02.2026
"Это фейк". Признание Зеленского об украинском оружии поразило Запад
"Это фейк". Признание Зеленского об украинском оружии поразило Запад
Западные аналитики сомневаются в существовании программы по созданию ракет "Фламинго", пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 24.02.2026
в мире
украина
киев
владимир зеленский
украина
киев
в мире, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский
"Это фейк". Признание Зеленского об украинском оружии поразило Запад

MWM: аналитики на Западе не верят в программу по созданию "Фламинго" на Украине

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Западные аналитики сомневаются в существовании программы по созданию ракет "Фламинго", пишет Military Watch Magazine.
Таким образом издание прокомментировало слова Владимира Зеленского о том, что производственная линия этих ракет была уничтожена при ракетном ударе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Зеленский обратился к Трампу
Вчера, 13:38
"Не так давно западные военные аналитики задавались вопросом, существует ли на самом деле программа создания крылатых ракет "Фламинго", или же это один из множества фейков, придуманных украинскими государственными пиарщиками", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Киев ранее уже занимался подобной дезинформацией.
Кроме того, по данным MWM, украинские ракетные программы всегда были ограничены из-за зависимости от зарубежного финансирования. Как пишет издание, скромные возможности Киева для равнозначного ответного удара с самого начала боевых действий ставили Украину и поддерживающих ее западных партнеров в крайне невыгодное положение.
Зеленский 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил удар по производственной линии украинских ракет "Фламинго".
В августе прошлого года глава киевского режима утверждал, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленным радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу 2026 года.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Украина не обладает финансами для производства достаточного количества дальнобойных ракет "Фламинго", поэтому "новое оружие" не сможет поменять ход конфликта, как и то вооружение, что Украине передавали раньше партнеры.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Зеленский в грубой форме отказался выводить ВСУ из Донбасса
Вчера, 13:15
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаКиевВладимир Зеленский
 
 
