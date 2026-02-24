https://ria.ru/20260224/zelenskiy-2076425000.html
"Это фейк". Признание Зеленского об украинском оружии поразило Запад
Западные аналитики сомневаются в существовании программы по созданию ракет "Фламинго", пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 24.02.2026
"Это фейк". Признание Зеленского об украинском оружии поразило Запад
MWM: аналитики на Западе не верят в программу по созданию "Фламинго" на Украине
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Западные аналитики сомневаются в существовании программы по созданию ракет "Фламинго", пишет Military Watch Magazine.
Таким образом издание прокомментировало слова Владимира Зеленского
о том, что производственная линия этих ракет была уничтожена при ракетном ударе.
"Не так давно западные военные аналитики задавались вопросом, существует ли на самом деле программа создания крылатых ракет "Фламинго", или же это один из множества фейков, придуманных украинскими государственными пиарщиками", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Киев
ранее уже занимался подобной дезинформацией.
Кроме того, по данным MWM, украинские ракетные программы всегда были ограничены из-за зависимости от зарубежного финансирования. Как пишет издание, скромные возможности Киева для равнозначного ответного удара с самого начала боевых действий ставили Украину
и поддерживающих ее западных партнеров в крайне невыгодное положение.
Зеленский 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил удар по производственной линии украинских ракет "Фламинго".
В августе прошлого года глава киевского режима утверждал, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленным радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу 2026 года.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Украина не обладает финансами для производства достаточного количества дальнобойных ракет "Фламинго", поэтому "новое оружие" не сможет поменять ход конфликта, как и то вооружение, что Украине передавали раньше партнеры.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>