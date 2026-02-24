Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признал необходимость диалога с Россией для завершения конфликта
13:51 24.02.2026
Зеленский признал необходимость диалога с Россией для завершения конфликта
Зеленский признал необходимость диалога с Россией для завершения конфликта
Владимир Зеленский, сам ранее запретивший вести переговоры с Москвой, признал, что конфликт на Украине не получится завершить без диалога с Россией. РИА Новости, 24.02.2026
Зеленский признал необходимость диалога с Россией для завершения конфликта

Зеленский: конфликт на Украине не удастся завершить без диалога с Россией

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, сам ранее запретивший вести переговоры с Москвой, признал, что конфликт на Украине не получится завершить без диалога с Россией.
"Мы понимаем, что без переговоров, без диалога никто не может остановить эту войну", - отметил Зеленский в интервью телеканалу CBC.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
Зеленский в грубой форме отказался выводить ВСУ из Донбасса
