https://ria.ru/20260224/zelenskiy-2076395141.html
Зеленский признал необходимость диалога с Россией для завершения конфликта
Зеленский признал необходимость диалога с Россией для завершения конфликта - РИА Новости, 24.02.2026
Зеленский признал необходимость диалога с Россией для завершения конфликта
Владимир Зеленский, сам ранее запретивший вести переговоры с Москвой, признал, что конфликт на Украине не получится завершить без диалога с Россией. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T13:51:00+03:00
2026-02-24T13:51:00+03:00
2026-02-24T13:51:00+03:00
россия
украина
москва
владимир зеленский
владимир путин
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386749_0:81:2773:1641_1920x0_80_0_0_9f349dc46848c490e7fbf8d0926d480c.jpg
https://ria.ru/20260224/zelenskiy-2076379538.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386749_301:0:2773:1854_1920x0_80_0_0_9378ffb6ded78db7680bcf9a7a973024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, такер карлсон
Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Такер Карлсон
Зеленский признал необходимость диалога с Россией для завершения конфликта
Зеленский: конфликт на Украине не удастся завершить без диалога с Россией