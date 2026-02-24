Рейтинг@Mail.ru
Зеленский обратился к Трампу - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 24.02.2026 (обновлено: 14:09 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/zelenskiy-2076390735.html
Зеленский обратился к Трампу
Зеленский обратился к Трампу - РИА Новости, 24.02.2026
Зеленский обратился к Трампу
Владимир Зеленский обратился к главе Белого дома Дональду Трампу с призывом не бросать Украину. Об этом он заявил в интервью CNN. "Зеленский обратился к... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T13:38:00+03:00
2026-02-24T14:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
владимир зеленский
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_c25be95bb1fab7bbb743ef106c97646e.jpg
https://ria.ru/20260224/zelenskiy-2076318120.html
https://ria.ru/20260224/zelenskiy-2076319486.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4307c8625b78d8a43d568907f63fd8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США
Зеленский обратился к Трампу

Зеленский обратился к Трампу с просьбой остаться на стороне Украины

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к главе Белого дома Дональду Трампу с призывом не бросать Украину. Об этом он заявил в интервью CNN.

"Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой, заявив <…>, что хочет, чтобы президент США "остался на нашей стороне", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Зеленский сделал резкое заявление об окончании конфликта
Вчера, 08:40
Глава киевского режима добавил, что Соединенные Штаты слишком велики и важны, чтобы оставаться в стороне от конфликта.
При этом в понедельник британское BBC, которому он также дал интервью, отметило, что Зеленский, фактически, обвинил главу Белого дома в ненадежности и указал на то, что тот не останется у власти навсегда.

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157". В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Зеленский выступил с требованием к Западу
Вчера, 09:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала