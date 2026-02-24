Зеленский обратился к Трампу

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к главе Белого дома Дональду Трампу с призывом не бросать Украину. Об этом он заявил в интервью CNN.



"Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой, заявив <…>, что хочет, чтобы президент США "остался на нашей стороне", — говорится в публикации.

Глава киевского режима добавил, что Соединенные Штаты слишком велики и важны, чтобы оставаться в стороне от конфликта.





В конце января и начале февраля в При этом в понедельник британское BBC, которому он также дал интервью, отметило, что Зеленский, фактически, обвинил главу Белого дома в ненадежности и указал на то, что тот не останется у власти навсегда.В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157". В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.