Зеленский сделал новое заявление о Трампе
Зеленский сделал новое заявление о Трампе - РИА Новости, 24.02.2026
Зеленский сделал новое заявление о Трампе
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о несогласии с президентом США Дональдом Трампом в вопросе последовательности шагов к миру на Украине, сообщает американский телеканал CNN.
2026-02-24T14:13:00+03:00
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о несогласии с президентом США Дональдом Трампом в вопросе последовательности шагов к миру на Украине, сообщает американский телеканал CNN.
"Трамп
хочет, чтобы Зеленский
подписал мирное соглашение с Россией
и сделку с Соединенными Штатами и европейскими странами, которая обеспечит Украине
гарантии безопасности, — и все это одновременно, в идеале на торжественной церемонии, посвященной окончанию войны", — говорится в материале.
Зеленский, напротив, требует сначала согласовать и ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе США, отмечаетcя в тексте.
В понедельник глава киевского режима дал интервью британскому BBC. Издание отметило, что глава киевского режима, фактически, обвинил главу Белого дома в ненадежности и указал на то, что тот не останется у власти навсегда.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби
состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы
, Киева
и Вашингтона
. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия
и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве
17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский
сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.