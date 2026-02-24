МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о несогласии с президентом США Дональдом Трампом в вопросе последовательности шагов к миру на Украине, сообщает американский телеканал CNN.

Трамп хочет, чтобы Зеленский подписал мирное соглашение с Россией и сделку с Соединенными Штатами и европейскими странами, которая обеспечит Украине гарантии безопасности, — и все это одновременно, в идеале на торжественной церемонии, посвященной окончанию войны", — говорится в материале.

Зеленский, напротив, требует сначала согласовать и ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе США, отмечаетcя в тексте.

В понедельник глава киевского режима дал интервью британскому BBC. Издание отметило, что глава киевского режима, фактически, обвинил главу Белого дома в ненадежности и указал на то, что тот не останется у власти навсегда.

Мирный процесс по Украине

Киева и В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы Вашингтона . Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.