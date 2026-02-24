Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал новое заявление о Трампе - РИА Новости, 24.02.2026
11:50 24.02.2026 (обновлено: 14:13 24.02.2026)
Зеленский сделал новое заявление о Трампе
Зеленский сделал новое заявление о Трампе - РИА Новости, 24.02.2026
Зеленский сделал новое заявление о Трампе
в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Зеленский сделал новое заявление о Трампе

Зеленский сообщил о разногласиях с Трампом по поводу шагов к миру на Украине

© AP Photo / Michael ProbstВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Michael Probst
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о несогласии с президентом США Дональдом Трампом в вопросе последовательности шагов к миру на Украине, сообщает американский телеканал CNN.
"Трамп хочет, чтобы Зеленский подписал мирное соглашение с Россией и сделку с Соединенными Штатами и европейскими странами, которая обеспечит Украине гарантии безопасности, — и все это одновременно, в идеале на торжественной церемонии, посвященной окончанию войны", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
На Западе сделали резкое заявление о Зеленском после выпада в адрес Путина
Вчера, 10:50
Зеленский, напротив, требует сначала согласовать и ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе США, отмечаетcя в тексте.
В понедельник глава киевского режима дал интервью британскому BBC. Издание отметило, что глава киевского режима, фактически, обвинил главу Белого дома в ненадежности и указал на то, что тот не останется у власти навсегда.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Зеленский выступил с требованием к Западу
Вчера, 09:00
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
