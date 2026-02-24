МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский старается сохранить помощь европейских союзников, поддерживая вымышленную идею о планах России напасть на Европу, пишет британский политолог Марк Галеотти в статье для Spectator.
"Владимир Зеленский заявил, что Третья мировая война уже началась <…> — но он ошибается. Украина сейчас зависит от европейской помощи. <…> Зеленскому же остается постоянно поддерживать образ неотрывной связи с Европой. С этой целью Зеленскому необходимо постоянно подкреплять идею о том, что Украина борется не только за свой суверенитет и выживание, но и за выживание остальной Европы", — говорится в материале.
Автор отмечает, что глава киевского режима находится в сложном положении из-за сильной ограниченности бюджетов страны и роста рейтингов популистских политических партий, одни из которых открыто симпатизируют Москве, а другие не так благосклонны, зато постоянно критикуют официальный Киев.
Президент Владимир Путин неоднократно объяснял, что Россия не собирается нападать на другие государства, в этом нет никакого смысла. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Новое заявление Зеленского о Путине поразило Запад
23 февраля, 09:03