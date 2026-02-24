Рейтинг@Mail.ru
Зеленский выступил с требованием к Западу - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 24.02.2026 (обновлено: 09:40 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/zelenskiy-2076319486.html
Зеленский выступил с требованием к Западу
Зеленский выступил с требованием к Западу - РИА Новости, 24.02.2026
Зеленский выступил с требованием к Западу
Владимир Зеленский в интервью Financial Times выступил с требованием к Западу. Он призвал ЕС прекратить увиливать и установить дату вступления Украины в блок,... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T09:00:00+03:00
2026-02-24T09:40:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
европа
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070263403_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_cc7e5b7d4cd3df893a9a541cb11c29fa.jpg
https://ria.ru/20260224/zelenskiy-2076318120.html
https://ria.ru/20260224/kallas-2076327903.html
украина
европа
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070263403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bdbe8483e096b9e0a59fcce741e0c4b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, европа, брюссель
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Европа, Брюссель
Зеленский выступил с требованием к Западу

Зеленский потребовал от Запада принять Украину в ЕС в 2027 году

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью Financial Times выступил с требованием к Западу.

Он призвал ЕС прекратить увиливать и установить дату вступления Украины в блок, заявив, что это должно произойти уже в 2027 году.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Зеленский сделал резкое заявление об окончании конфликта
08:40
"Мне нужна дата. Я прошу об этом", — сказал он.

Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров на "правительственном часе" в Совфеде в декабре, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
Газета Politico в феврале сообщала, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что премьер Виктор Орбан может проиграть выборы в апреле.

При этом, глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Не хватает мозгов". Выходка Каллас в отношении России поразила Запад
09:39
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕвропаБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала