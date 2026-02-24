Зеленский выступил с требованием к Западу

"Мне нужна дата. Я прошу об этом", — сказал он.



Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров на "правительственном часе" в Совфеде в декабре, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.