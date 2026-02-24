Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал резкое заявление об окончании конфликта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 24.02.2026 (обновлено: 09:59 24.02.2026)
Зеленский сделал резкое заявление об окончании конфликта
Зеленский сделал резкое заявление об окончании конфликта
2026-02-24T08:40:00+03:00
2026-02-24T09:59:00+03:00
Зеленский заявил о начале конца украинского конфликта

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о приближении окончания конфликта. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

"Россия и Украина находятся в "начале конца" крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны..." — утверждает он.
Зеленский выступил с требованием к Западу
09:00
При этом Зеленский вновь потребовал гарантии безопасности.

Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157". В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Не хватает мозгов". Выходка Каллас в отношении России поразила Запад
09:39
 
