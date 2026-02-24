Рейтинг@Mail.ru
"Веди свою войну сам": на Западе ответили на слова Зеленского о Путине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
24.02.2026
"Веди свою войну сам": на Западе ответили на слова Зеленского о Путине
"Веди свою войну сам": на Западе ответили на слова Зеленского о Путине - РИА Новости, 24.02.2026
"Веди свою войну сам": на Западе ответили на слова Зеленского о Путине
Миру не нужны услуги Украины по защите от России, на которых настаивает Владимир Зеленский, написал итальянский политик и профессор Микеле Джерачи в социальной... РИА Новости, 24.02.2026
"Веди свою войну сам": на Западе ответили на слова Зеленского о Путине

Профессор Джерачи: Европе не нужны услуги Зеленского в защите от Путина

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью.
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Миру не нужны услуги Украины по защите от России, на которых настаивает Владимир Зеленский, написал итальянский политик и профессор Микеле Джерачи в социальной сети X.
Таким образом он отреагировал на слова главы киевского режима в интервью Би-би-си о том, что Москва якобы хочет развязать третью мировую войну.
На Западе удивились вчерашнему заявлению Зеленского о России
На Западе удивились вчерашнему заявлению Зеленского о России
00:53
«
"В действительности остальной мир воспринимает нынешний конфликт как локальный, охватывающий несколько квадратных километров. <…> Нынешние боевые действия <…> — это не мировая война. А большинство людей в Европе не видят в Путине угрозы, поэтому тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы остановить его и спасти нас. Веди свою войну сам", — заявил политик.
Президент Владимир Путин ранее объяснял, что Россия не собирается нападать на другие государства, в этом нет никакого смысла. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
"Мы введем войска": на Западе резко высказались об угрозах для России
"Мы введем войска": на Западе резко высказались об угрозах для России
02:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинБи-би-сиВладимир ЗеленскийМосква
 
 
