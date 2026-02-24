Рейтинг@Mail.ru
"В голову Зеленскому": на Западе раскрыли подробности плана Залужного
06:05 24.02.2026
"В голову Зеленскому": на Западе раскрыли подробности плана Залужного
Упрямство Владимира Зеленского довело Украину до плачевного состояния, из-за чего экс-главком ВСУ Валерий Залужный уже начал свою деятельность в преддверии... РИА Новости, 24.02.2026
"В голову Зеленскому": на Западе раскрыли подробности плана Залужного

Профессор Петро: активизация Залужного показывает, что выборы очень близко

© Фото : пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский и Валерий Залужный с наградным оружием
Владимир Зеленский и Валерий Залужный с наградным оружием - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский и Валерий Залужный с наградным оружием. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Упрямство Владимира Зеленского довело Украину до плачевного состояния, из-за чего экс-главком ВСУ Валерий Залужный уже начал свою деятельность в преддверии приближающихся выборов, заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в интервью дипломату Иану Прауду на его YouTube-канале.
«
"В силу своей недальновидности Зеленский становится все более упрямым в неприятии любой альтернативы своему мнению. И в результате его страна находится в очень плохом положении с точки зрения процесса мирного урегулирования. То, как прийти к какому-либо соглашению, — просто не приходит в голову Зеленскому. Это порождает множество сомнений о том, насколько устойчив его режим в Киеве", — рассуждает ученый.
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Веди свою войну сам": на Западе ответили на слова Зеленского о Путине
05:14
По его мнению, деградация всей вертикали власти Зеленского обуславливает неминуемое проведение выборов уже в самые ближайшие сроки.
«
"То, что сейчас происходит на Украине, — это переговоры, после которых немедленно начинается отсчет времени до новых выборов. И если вы хотите иметь шанс на этих выборах, вы начинаете процесс позиционирования себя в глазах общественности как альтернатива Зеленскому уже сейчас. Именно это и делает Залужный. Сам факт его готовности <…> стать будущим противником Зеленского, наводит меня на мысль, что выборы не за горами", — добавил Петро.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
На Западе удивились вчерашнему заявлению Зеленского о России
00:53
На прошлой неделе Залужный заявил, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился именно по вине Зеленского. Он также утверждает, что отношения с главой киевского режима стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону.
Несколько украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
 
