"В голову Зеленскому": на Западе раскрыли подробности плана Залужного

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Упрямство Владимира Зеленского довело Украину до плачевного состояния, из-за чего экс-главком ВСУ Валерий Залужный уже начал свою деятельность в преддверии приближающихся выборов, заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в интервью дипломату Иану Прауду на его YouTube-канале.
"В силу своей недальновидности Зеленский становится все более упрямым в неприятии любой альтернативы своему мнению. И в результате его страна находится в очень плохом положении с точки зрения процесса мирного урегулирования. То, как прийти к какому-либо соглашению, — просто не приходит в голову Зеленскому. Это порождает множество сомнений о том, насколько устойчив его режим в Киеве", — рассуждает ученый.
По его мнению, деградация всей вертикали власти Зеленского обуславливает неминуемое проведение выборов уже в самые ближайшие сроки.
"То, что сейчас происходит на Украине, — это переговоры, после которых немедленно начинается отсчет времени до новых выборов. И если вы хотите иметь шанс на этих выборах, вы начинаете процесс позиционирования себя в глазах общественности как альтернатива Зеленскому уже сейчас. Именно это и делает Залужный. Сам факт его готовности <…> стать будущим противником Зеленского, наводит меня на мысль, что выборы не за горами", — добавил Петро.
Несколько украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.