Захарова назвала условие урегулирования ситуации на Украине
08:32 24.02.2026
Захарова назвала условие урегулирования ситуации на Украине
Захарова назвала условие урегулирования ситуации на Украине
Захарова назвала условие урегулирования ситуации на Украине

Захарова: без устранения расширения НАТО невозможно урегулирование на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Без решения проблемы расширения НАТО геополитического пространства до границ РФ невозможно урегулирование ситуации на Украине, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"А безудержное расширение альянсом геополитического пространства вплоть до наших границ, включая Украину, стало одной из первопричин конфликта", - сказала она.
Захарова: нарушение Киевом договора о дружбе привело к решению о начале СВО
08:18
Захарова: нарушение Киевом договора о дружбе привело к решению о начале СВО
08:18
По ее словам, "без её устранения невозможно и его урегулирование". "Россия будет добиваться решения этой задачи военными или политическими методам", - сказала Захарова.
"Мы уже предлагали разные варианты", - добавила она.
Киев нарушал договор о дружбе до начала СВО, заявила Захарова
07:19
Киев нарушал договор о дружбе до начала СВО, заявила Захарова
07:19
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
