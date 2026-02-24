МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Несоблюдение Киевом Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве привело к решению о начале СВО, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Руководство Украины на протяжении целого ряда лет проводило политику грубого и систематического нарушения положений договора, которая должна квалифицироваться как отказ от его выполнения, что в дальнейшем, в частности, и привело к принятию российским руководством решения о начале специальной военной операции", — сказала она.

Так, в 2004 году президент Леонид Кучма ратифицировал Меморандум о взаимопонимании между правительством и штабами Верховных главнокомандующих объединенных ВС НАТО в Атлантике и Европе . Документ подтверждал поддержку операций альянса Киевом.

Согласно ему Украина обязалась давать техническую, информационную и другую помощь подразделениям НАТО во время военных мероприятий. Страна также позволила временно размещать у себя формирования, которые подчиняются Стратегическому командованию альянса, рассказала Захарова.

Кроме того, в апреле 2005 года власти внесли поправки в Военную доктрину. С тех пор присоединение к организации официально стало стратегической целью государства. И уже в 2008-м Украина захотела подключиться к "Плану действий по членству в НАТО".

"Третьего сентября 2018 года президентом <...> в Верховную раду <...> был представлен законопроект о внесении изменений в Конституцию <...> (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства <...> в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора), который 7 февраля 2019 года был принят Верховной радой", — напомнила Захарова

статьи 6 договора с Закрепление курса на присоединение к НАТО на конституционном уровне фактически нарушило положениядоговора с Россией , отметила она.

Именно в тот момент, по мнению дипломата, Украина официально отказалась от нейтрального и внеблокового статуса, что не соответствовало в том числе Будапештскому меморандуму .

Киев к тому же нарушил и другие положения соглашения 1997 года. Так, вопреки статье 12 страна проводила и проводит политику по искоренению русской культуры, языка и вообще всего, что связано с Россией. Переговоры по соглашению об ассоциации с ЕС шли вразрез со статьей 13. А нежелание взаимодействовать с Москвой в международных организациях и поддержка инициатив, направленных против ее интересов, нарушали статью 16.