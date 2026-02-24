МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Несоблюдение Киевом Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве привело к решению о начале СВО, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Руководство Украины на протяжении целого ряда лет проводило политику грубого и систематического нарушения положений договора, которая должна квалифицироваться как отказ от его выполнения, что в дальнейшем, в частности, и привело к принятию российским руководством решения о начале специальной военной операции", — сказала она.
Так, в 2004 году президент Леонид Кучма ратифицировал Меморандум о взаимопонимании между правительством и штабами Верховных главнокомандующих объединенных ВС НАТО в Атлантике и Европе. Документ подтверждал поддержку операций альянса Киевом.
Согласно ему Украина обязалась давать техническую, информационную и другую помощь подразделениям НАТО во время военных мероприятий. Страна также позволила временно размещать у себя формирования, которые подчиняются Стратегическому командованию альянса, рассказала Захарова.
Кроме того, в апреле 2005 года власти внесли поправки в Военную доктрину. С тех пор присоединение к организации официально стало стратегической целью государства. И уже в 2008-м Украина захотела подключиться к "Плану действий по членству в НАТО".
"Третьего сентября 2018 года президентом <...> в Верховную раду <...> был представлен законопроект о внесении изменений в Конституцию <...> (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства <...> в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора), который 7 февраля 2019 года был принят Верховной радой", — напомнила Захарова.
Закрепление курса на присоединение к НАТО на конституционном уровне фактически нарушило положения статьи 6 договора с Россией, отметила она.
Именно в тот момент, по мнению дипломата, Украина официально отказалась от нейтрального и внеблокового статуса, что не соответствовало в том числе Будапештскому меморандуму.
Киев к тому же нарушил и другие положения соглашения 1997 года. Так, вопреки статье 12 страна проводила и проводит политику по искоренению русской культуры, языка и вообще всего, что связано с Россией. Переговоры по соглашению об ассоциации с ЕС шли вразрез со статьей 13. А нежелание взаимодействовать с Москвой в международных организациях и поддержка инициатив, направленных против ее интересов, нарушали статью 16.
По словам Захаровой, приведенные выше примеры являются частичным разбором тех норм, которые Украина не соблюдала. Однако они со всей очевидностью показывают избирательность памяти Владимира Зеленского и его кураторов на Западе.