Захарова: нарушение Киевом договора о дружбе привело к решению о начале СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 24.02.2026 (обновлено: 09:32 24.02.2026)
Захарова: нарушение Киевом договора о дружбе привело к решению о начале СВО
Захарова: нарушение Киевом договора о дружбе привело к решению о начале СВО
Несоблюдение Киевом Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве привело к решению о начале СВО, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова: нарушение Киевом договора о дружбе привело к решению о начале СВО

Захарова: нарушение Киевом договора о дружбе с РФ привело к решению о начале СВО

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Несоблюдение Киевом Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве привело к решению о начале СВО, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Руководство Украины на протяжении целого ряда лет проводило политику грубого и систематического нарушения положений договора, которая должна квалифицироваться как отказ от его выполнения, что в дальнейшем, в частности, и привело к принятию российским руководством решения о начале специальной военной операции", — сказала она.
Годовщина СВО: с чего, с кого и когда конкретно все началось на самом деле
08:00
Годовщина СВО: с чего, с кого и когда конкретно все началось на самом деле
08:00
Так, в 2004 году президент Леонид Кучма ратифицировал Меморандум о взаимопонимании между правительством и штабами Верховных главнокомандующих объединенных ВС НАТО в Атлантике и Европе. Документ подтверждал поддержку операций альянса Киевом.
Согласно ему Украина обязалась давать техническую, информационную и другую помощь подразделениям НАТО во время военных мероприятий. Страна также позволила временно размещать у себя формирования, которые подчиняются Стратегическому командованию альянса, рассказала Захарова.
Кроме того, в апреле 2005 года власти внесли поправки в Военную доктрину. С тех пор присоединение к организации официально стало стратегической целью государства. И уже в 2008-м Украина захотела подключиться к "Плану действий по членству в НАТО".
"Время истекает": военный раскрыл, чем закончится спецоперация для Украины
06:46
"Время истекает": военный раскрыл, чем закончится спецоперация для Украины
06:46
"Третьего сентября 2018 года президентом <...> в Верховную раду <...> был представлен законопроект о внесении изменений в Конституцию <...> (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства <...> в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора), который 7 февраля 2019 года был принят Верховной радой", — напомнила Захарова.
Закрепление курса на присоединение к НАТО на конституционном уровне фактически нарушило положения статьи 6 договора с Россией, отметила она.
Именно в тот момент, по мнению дипломата, Украина официально отказалась от нейтрального и внеблокового статуса, что не соответствовало в том числе Будапештскому меморандуму.
Киев к тому же нарушил и другие положения соглашения 1997 года. Так, вопреки статье 12 страна проводила и проводит политику по искоренению русской культуры, языка и вообще всего, что связано с Россией. Переговоры по соглашению об ассоциации с ЕС шли вразрез со статьей 13. А нежелание взаимодействовать с Москвой в международных организациях и поддержка инициатив, направленных против ее интересов, нарушали статью 16.
По словам Захаровой, приведенные выше примеры являются частичным разбором тех норм, которые Украина не соблюдала. Однако они со всей очевидностью показывают избирательность памяти Владимира Зеленского и его кураторов на Западе.
Захарова назвала условие для устойчивого мира на Украине
00:11
Захарова назвала условие для устойчивого мира на Украине
00:11
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
