СВО вскрыла планы Запада навязать миру свои правила, заявила Захарова
00:08 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/zakharova-2076283439.html
СВО вскрыла планы Запада навязать миру свои правила, заявила Захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20260123/rossija-2069763176.html
https://ria.ru/20260212/zapad-2073735026.html
2026
Новости
безопасность, россия, мария захарова
Безопасность, Россия, Мария Захарова
СВО вскрыла планы Запада навязать миру свои правила, заявила Захарова

Захарова: СВО вскрыла планы Запада навязать миропорядок, основанный на правилах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Специальная военная операция вскрыла планы западного лагеря навязать международному сообществу "миропорядок, основанный на правилах", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Среди прочего СВО вскрыла планы ведомого англосаксами западного лагеря навязать международному сообществу некий "миропорядок, основанный на правилах", единственной целью которого является обеспечение и поддержание гегемонии Запада", - сказала в Захарова в своем официальном комментарии.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Россия предлагает миропорядок, основанный на равенстве, заявил Нарышкин
23 января, 09:10
По ее словам, законные интересы безопасности России и ее союзников мешали этому.
"Сегодня многим, в том числе на Западе, стала очевидна ущербность и нереалистичность их геополитической затеи", - резюмировала дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Трамп расколол Запад на пять частей
12 февраля, 08:00
 
