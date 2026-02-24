https://ria.ru/20260224/zakharova-2076283439.html
СВО вскрыла планы Запада навязать миру свои правила, заявила Захарова
СВО вскрыла планы Запада навязать миру свои правила, заявила Захарова - РИА Новости, 24.02.2026
СВО вскрыла планы Запада навязать миру свои правила, заявила Захарова
Специальная военная операция вскрыла планы западного лагеря навязать международному сообществу "миропорядок, основанный на правилах", заявила официальный... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T00:08:00+03:00
2026-02-24T00:08:00+03:00
2026-02-24T00:08:00+03:00
безопасность
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20260123/rossija-2069763176.html
https://ria.ru/20260212/zapad-2073735026.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, мария захарова
Безопасность, Россия, Мария Захарова
СВО вскрыла планы Запада навязать миру свои правила, заявила Захарова
Захарова: СВО вскрыла планы Запада навязать миропорядок, основанный на правилах