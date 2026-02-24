Захарова назвала условие для устойчивого мира на Украине

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Прочный и устойчивый мир на Украине возможен только на основе устранения первопричин конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Прочный, справедливый и устойчивый мир возможен только на основе устранения первопричин (украинского. — Прим. ред.) конфликта", — подчеркнула она в своем комментарии.
Как отметила дипломат, именно этой задаче подчинены текущие усилия российской дипломатии, в том числе в контактах со странами мирового большинства и в рамках российско-американского диалога.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Третий раунд переговоров по мирному урегулированию проходил 17 и 18 февраля в Женеве. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, они были тяжелыми, но деловыми. Он уже доложил об их итогах Владимиру Путину.
После завершения основной части переговоров Мединский провел еще одну закрытую встречу. В Киеве утверждают, что на ней присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
