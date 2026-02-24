Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала условие для устойчивого мира на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:11 24.02.2026 (обновлено: 00:17 24.02.2026)
Захарова назвала условие для устойчивого мира на Украине
Захарова назвала условие для устойчивого мира на Украине - РИА Новости, 24.02.2026
Захарова назвала условие для устойчивого мира на Украине
Прочный и устойчивый мир на Украине возможен только на основе устранения первопричин конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 24.02.2026
Захарова назвала условие для устойчивого мира на Украине

Захарова: мир на Украине возможен на основе устранения первопричин конфликта

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Прочный и устойчивый мир на Украине возможен только на основе устранения первопричин конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Прочный, справедливый и устойчивый мир возможен только на основе устранения первопричин (украинского. — Прим. ред.) конфликта", — подчеркнула она в своем комментарии.
Захарова высказалась о националистах у власти в Киеве
Как отметила дипломат, именно этой задаче подчинены текущие усилия российской дипломатии, в том числе в контактах со странами мирового большинства и в рамках российско-американского диалога.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Переговоры раскололи банду Зеленского на два лагеря. Один поумнее
19 февраля, 08:00
Третий раунд переговоров по мирному урегулированию проходил 17 и 18 февраля в Женеве. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, они были тяжелыми, но деловыми. Он уже доложил об их итогах Владимиру Путину.
После завершения основной части переговоров Мединский провел еще одну закрытую встречу. В Киеве утверждают, что на ней присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.
Как отметили в Кремле, Соединенные Штаты признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
