Захарова назвала условие для устойчивого мира на Украине

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Прочный и устойчивый мир на Украине возможен только на основе устранения первопричин конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как отметила дипломат, именно этой задаче подчинены текущие усилия российской дипломатии, в том числе в контактах со странами мирового большинства и в рамках российско-американского диалога.