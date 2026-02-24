МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Национал-радикалы, захватившие власть в Киеве 12 лет назад, с молчаливого одобрения западных покровителей насильственно насаждают народу Украины собственные порядки, основанные на идеологии агрессивного национализма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.