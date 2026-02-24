МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Национал-радикалы, захватившие власть в Киеве 12 лет назад, с молчаливого одобрения западных покровителей насильственно насаждают народу Украины собственные порядки, основанные на идеологии агрессивного национализма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Захватившие 12 лет назад власть в Киеве национал-радикалы с молчаливого одобрения своих западных покровителей насильственно насаждают многонациональному народу Украины собственные порядки, основанные на идеологии агрессивного национализма и построения этнократичного государства", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.
Захарова подчеркнула, что была развернута масштабная антироссийская и антирусская пропагандистская кампания с целью убедить мир в том, что все те, кто считает себя частью большого Русского мира, не имеют права на сохранение своей национально-культурной идентичности, права на самоопределение и сохранение исторического единства с Россией.