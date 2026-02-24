https://ria.ru/20260224/zaderzhanie-2076395565.html
В Архангельской области подростка заподозрили в убийстве матери
Семнадцатилетний молодой человек задержан в Няндоме Архангельской области по подозрению в убийстве своей матери, с которой у него был конфликт, сообщили в... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T13:54:00+03:00
2026-02-24T13:54:00+03:00
2026-02-24T14:05:00+03:00
происшествия
няндома
россия
архангельская область
няндома
россия
архангельская область
В Архангельской области подростка заподозрили в убийстве матери
