В Архангельской области подростка заподозрили в убийстве матери - РИА Новости, 24.02.2026
13:54 24.02.2026 (обновлено: 14:05 24.02.2026)
В Архангельской области подростка заподозрили в убийстве матери
Семнадцатилетний молодой человек задержан в Няндоме Архангельской области по подозрению в убийстве своей матери, с которой у него был конфликт, сообщили в... РИА Новости, 24.02.2026
происшествия
няндома
россия
архангельская область
няндома
россия
архангельская область
происшествия, няндома, россия, архангельская область
Происшествия, Няндома, Россия, Архангельская область
В Архангельской области подростка заподозрили в убийстве матери

В Архангельской области подростка задержали по подозрению в убийстве матери

© Фото : Следком по Архангельской области и НАО/MAXРабота СК России на месте убийства женщины в Няндоме Архангельской области
Работа СК России на месте убийства женщины в Няндоме Архангельской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : Следком по Архангельской области и НАО/MAX
Работа СК России на месте убийства женщины в Няндоме Архангельской области
МУРМАНСК, 24 фев – РИА Новости. Семнадцатилетний молодой человек задержан в Няндоме Архангельской области по подозрению в убийстве своей матери, с которой у него был конфликт, сообщили в региональном СУСК РФ.
Дело в отношении 17-летнего жителя города Няндомы возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
"По версии следствия, 22 февраля 2026 года ночью по месту жительства в городе Няндоме несовершеннолетний подозреваемый на почве личных неприязненных отношений нанес удары ножом 51-летней спящей матери, после чего спрятал ее тело в погреб и скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Подозреваемый дал признательные показания, следствие попросит о его аресте.
ПроисшествияНяндомаРоссияАрхангельская область
 
 
