СМИ: экс-премьер Норвегии пытался покончить с собой из-за дела Эпштейна

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Экс-премьер Норвегии и бывший генсек Совета ЕС Турбьерн Ягланд хотел совершить самоубийство из-за связей с финансистом Джеффри Эпштейном, пишет iNyheter.
«
"Ягланд неделю назад был госпитализирован после попытки суицида", — говорится в публикации со ссылкой на источник.
Politico узнало, о чем генсек Совета Европы просил Эпштейна в 2017 году
13 ноября 2025, 13:43
Как утверждается в статье, политик находится в тяжелом состоянии. Информация о больнице не разглашается.
Дело Эпштейна
В 2008 году финансист стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Он признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.
Америка нашла козла отпущения в деле Эпштейна
12 февраля, 08:00
В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в интимные отношения с десятками девочек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В августе 2019-го он покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.
Общественный интерес к этому делу значительно возрос в прошлом году, когда в свободном доступе оказались около 20 тысяч страниц электронной переписки финансиста, а также фото известных людей, включая Дональда Трампа, экс-главу Белого дома Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.
Главная тайна Эпштейна осталась скрыта
8 февраля, 08:00