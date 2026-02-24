СМИ: экс-премьер Норвегии пытался покончить с собой из-за дела Эпштейна

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Экс-премьер Норвегии и бывший генсек Совета ЕС Турбьерн Ягланд хотел совершить самоубийство из-за связей с финансистом Джеффри Эпштейном, пишет Экс-премьер Норвегии и бывший генсек Совета ЕС Турбьерн Ягланд хотел совершить самоубийство из-за связей с финансистом Джеффри Эпштейном, пишет iNyheter

« "Ягланд неделю назад был госпитализирован после попытки суицида", — говорится в публикации со ссылкой на источник.

Как утверждается в статье, политик находится в тяжелом состоянии. Информация о больнице не разглашается.

В начале февраля в Норвегии начали расследование в отношении Ягланда по подозрению в коррупции на основании информации из файлов по делу Эпштейна

Дело Эпштейна

В 2008 году финансист стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Он признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.

В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в интимные отношения с десятками девочек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.