СК назначил генетическую экспертизу после взрыва у Савеловского вокзала
СК назначил генетическую экспертизу после взрыва у Савеловского вокзала - РИА Новости, 24.02.2026
СК назначил генетическую экспертизу после взрыва у Савеловского вокзала
Генетическая, медицинская и взрыво-техническая экспертизы назначены после взрыва на площади Савеловского вокзала в Москве, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T10:20:00+03:00
СК назначил генетическую экспертизу после взрыва у Савеловского вокзала
