СК назначил генетическую экспертизу после взрыва у Савеловского вокзала

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Генетическая, медицинская и взрыво-техническая экспертизы назначены после взрыва на площади Савеловского вокзала в Москве, заявила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрыво-техническая", - сказала она.