СК назначил генетическую экспертизу после взрыва у Савеловского вокзала
10:15 24.02.2026 (обновлено: 10:20 24.02.2026)
СК назначил генетическую экспертизу после взрыва у Савеловского вокзала
2026-02-24T10:15:00+03:00
2026-02-24T10:20:00+03:00
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на площади савеловского вокзала в москве
происшествия
светлана петренко
москва
россия
СК назначил генетическую экспертизу после взрыва у Савеловского вокзала

Взрыв автомобиля на площади Савеловского вокзала
Взрыв автомобиля на площади Савеловского вокзала
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Генетическая, медицинская и взрыво-техническая экспертизы назначены после взрыва на площади Савеловского вокзала в Москве, заявила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрыво-техническая", - сказала она.
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на 24 февраля. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство. По последним данным, двое полицейских ранены, один погиб, злоумышленник скончался на месте происшествия. СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.
