Победители конкурса "Создай НАШЕ" смогут получить образование в НИУ ВШЭ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Победители спецноминации "Инновационный бизнес" федерального конкурса молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", смогут бесплатно получить профильное высшее образование в Школе инноватики и предпринимательства НИУ "Высшая школа экономики", сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

В этом году НИУ ВШЭ стала партнером конкурса "Создай НАШЕ", организованного в 2024 году Корпорацией МСП и Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" и "Деловой России" . Конкурс нацелен на поддержку молодежного предпринимательства и инициатив молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны.

Два победителя специальной номинации "Инновационный бизнес" получат возможность бесплатного обучения на программе бакалавриата "Управление технологическими инновациями" или на магистерской программе "Управление инновационным бизнесом" в Школе инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ.

"Партнерство с федеральным конкурсом "Создай НАШЕ" — это вклад в формирование нового поколения технологических предпринимателей. Для нас важно поддерживать молодых лидеров, готовых создавать инновационные компании и развивать высокотехнологичные рынки. С этой точки зрения наше предложение победителям специальной номинации "Инновационный бизнес" бесплатно получить профильное высшее образование по направлению "Инноватика" в НИУ ВШЭ — это не только признание их потенциала, но и инвестиция в технологическое лидерство нашей страны. Мы высоко ценим сотрудничество с Агентством стратегических инициатив, Корпорацией МСП и фондом "Молодежная предпринимательская инициатива", которые создают реальные возможности для старта и масштабирования инновационного бизнеса", - заявила директор Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Татьяна Строганова.

В 2026 году подать заявки на конкурсе "Создай НАШЕ" могут начинающие и действующие предприниматели в возрасте от 14 до 35 лет. Заявиться можно по одному из двух направлений: "Молодежь без бизнеса" или "Бизнес до трех лет". Прием заявок продлится до 10 марта. После окончания приема заявок участники пройдут обучение на Цифровой платформе МСП.РФ по треку "Предпринимательство" и разработают проект запуска нового бизнеса или масштабирования действующего.

"Технологическое предпринимательство – сложная сфера, но ее все чаще выбирает молодежь в качестве направления своего бизнеса. И тут важно, чтобы у человека хватило как академических знаний, так и нужных практических навыков, чтобы превратить идею в бизнес, а бизнес - в успешное предприятие. Поэтому особенно ценно, что в этом году участников конкурса с инновационными проектами поддержит один из ведущих вузов страны. Мы активно работаем с Высшей школой экономики в рамках реализации нашей программы для малых технологических компаний. И теперь это сотрудничество распространяется и на молодежные технологические инициативы", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

Как отметил директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Александр Вайно, технологическое предпринимательство требует не только смелых идей, но и сильных компетенций, и теперь победители специальной номинации смогут бесплатно получить их в одном из ведущих вузов страны.

"По итогам прошлых лет конкурса мы заметили позитивную тенденцию в росте числа технологических проектов участников и победителей. Это говорит о том, что молодежь все больше интересуется технологическими направлениями и не боится реализовывать свои амбициозные идеи. Партнерство в рамках конкурса с Школой инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ – уникальный шанс для тех, кто хочет не просто создать стартап, а стать лидером технологических изменений в стране", - резюмировал он.