Рейтинг@Mail.ru
Госдума обсудит обращение о расследовании планов по передаче Киеву ЯО - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/volodin-2076457062.html
Госдума обсудит обращение о расследовании планов по передаче Киеву ЯО
Госдума обсудит обращение о расследовании планов по передаче Киеву ЯО - РИА Новости, 24.02.2026
Госдума обсудит обращение о расследовании планов по передаче Киеву ЯО
Госдума в четверг рассмотрит обращения к парламентам Франции и Англии с просьбой расследовать информацию о подготовке к передаче Киеву ядерного оружия, сообщил... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:46:00+03:00
2026-02-24T16:46:00+03:00
в мире
киев
париж
госдума рф
вячеслав володин
парламент франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_70a73af00d6645b9bc027581d2b4413e.jpg
https://ria.ru/20260224/matvienko-2076428257.html
https://ria.ru/20260224/medvedev-2076400045.html
киев
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_158f32a4c380294c4a38a201e5ee9767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, париж, госдума рф, вячеслав володин, парламент франции
В мире, Киев, Париж, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Парламент Франции
Госдума обсудит обращение о расследовании планов по передаче Киеву ЯО

Володин: ГД обсудит обращение о расследовании планов по передаче Киеву ЯО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Госдума в четверг рассмотрит обращения к парламентам Франции и Англии с просьбой расследовать информацию о подготовке к передаче Киеву ядерного оружия, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Совет Госдумы принял решение о рассмотрении в четверг обращения к парламентам Франции и Англии с предложением провести парламентское расследование в отношении информации о подготовке к вооружению Киева ядерным оружием и средством его доставки", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Планы по передаче Киеву ЯО снижают уровень безопасности, заявила Матвиенко
Вчера, 15:40
Он отметил, что подобные действия со стороны Парижа и Лондона нарушают нормы международного права и положения Договора о нераспространении ядерного оружия.
"Это преступление, которое может привести к трагическим последствиям. Нам надо не допустить этого", – подчеркнул председатель Госдумы.
Отмечается, что поручение о подготовке текста обращения дано комитету Государственной думы по международным делам.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Медведев назвал передачу Украине ЯО прямой дорогой к мировой войне
Вчера, 14:07
 
В миреКиевПарижГосдума РФВячеслав ВолодинПарламент Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала