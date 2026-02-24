Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал передачу Киеву ядерного оружия уголовным преступлением
15:48 24.02.2026 (обновлено: 15:59 24.02.2026)
Володин назвал передачу Киеву ядерного оружия уголовным преступлением
Володин назвал передачу Киеву ядерного оружия уголовным преступлением
Планы Британии и Франции по передаче Украине ядерного оружия являются нарушением международного права, всех договоров о нераспространении такого оружия, а также РИА Новости, 24.02.2026
Володин назвал передачу Киеву ядерного оружия уголовным преступлением

Володин: передача Киеву ЯО является нарушением договоров о его нераспространении

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Планы Британии и Франции по передаче Украине ядерного оружия являются нарушением международного права, всех договоров о нераспространении такого оружия, а также уголовным преступлением, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Британия и Франция считают, что Украину нужно снабдить атомной или хотя бы "грязной" бомбой, заявила ранее Служба внешней разведки РФ. По поступающей в СВР информации, Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерным оружием.
"Это нарушение международного права, это нарушение всех договорных отношений о нераспространении ядерного оружия, это уголовное преступление", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
Матвиенко заявила о недопустимости получения Киевом ядерного оружия
Матвиенко заявила о недопустимости получения Киевом ядерного оружия
