Володин назвал передачу Киеву ядерного оружия уголовным преступлением

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Планы Британии и Франции по передаче Украине ядерного оружия являются нарушением международного права, всех договоров о нераспространении такого оружия, а также уголовным преступлением, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.