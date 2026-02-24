https://ria.ru/20260224/volodin-2076431616.html
Володин назвал передачу Киеву ядерного оружия уголовным преступлением
Володин назвал передачу Киеву ядерного оружия уголовным преступлением
Володин назвал передачу Киеву ядерного оружия уголовным преступлением
Планы Британии и Франции по передаче Украине ядерного оружия являются нарушением международного права, всех договоров о нераспространении такого оружия
Володин назвал передачу Киеву ядерного оружия уголовным преступлением
Володин: передача Киеву ЯО является нарушением договоров о его нераспространении