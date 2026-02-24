Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты "Белогорья" одержали победу над МГТУ в Суперлиге
Игорь Кобзарь
Волейбол
 
21:41 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/voleybol-2076510414.html
Волейболисты "Белогорья" одержали победу над МГТУ в Суперлиге
Волейболисты "Белогорья" одержали победу над МГТУ в Суперлиге - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Волейболисты "Белогорья" одержали победу над МГТУ в Суперлиге
Волейболисты белгородского "Белогорья" на своей площадке обыграли столичный МГТУ в матче 27-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T21:41:00+03:00
2026-02-24T21:41:00+03:00
волейбол
спорт
тула
белогорье (белгород)
мгту
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
тула
© Фото : Пресс-служба "Белогорья"Волейболисты клуба "Белогорье"
Волейболисты клуба Белогорье
© Фото : Пресс-служба "Белогорья"
Волейболисты клуба "Белогорье". Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Волейболисты белгородского "Белогорья" на своей площадке обыграли столичный МГТУ в матче 27-го тура чемпионата России.
Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 3-1 (25:21, 26:28, 25:21, 25:18).
"Белогорье" с 18 победами при девяти поражениях занимает пятое место в таблице Суперлиги. МГТУ потерпел 25-е поражение в сезоне при двух победах и замыкает таблицу.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
24 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Белогорье
3 : 125:2126:2825:2125:18
МГТУ
