МИД рекомендовал туристам в Венесуэле соблюдать бдительность
МИД рекомендовал туристам в Венесуэле соблюдать бдительность
Власти Венесуэлы поддерживают порядок в стране, но туристам рекомендовано соблюдать бдительность, принимать меры личной безопасности с учетом напряженности в... РИА Новости, 24.02.2026
