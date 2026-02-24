Рейтинг@Mail.ru
МИД рекомендовал туристам в Венесуэле соблюдать бдительность
18:30 24.02.2026 (обновлено: 18:39 24.02.2026)
МИД рекомендовал туристам в Венесуэле соблюдать бдительность
МИД рекомендовал туристам в Венесуэле соблюдать бдительность
Власти Венесуэлы поддерживают порядок в стране, но туристам рекомендовано соблюдать бдительность, принимать меры личной безопасности с учетом напряженности в... РИА Новости, 24.02.2026
МИД порекомендовал туристам в Венесуэле соблюдать бдительность

© РИА Новости / Каролина Кабрал
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Власти Венесуэлы поддерживают порядок в стране, но туристам рекомендовано соблюдать бдительность, принимать меры личной безопасности с учетом напряженности в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По состоянию на сегодня отмечаем, что власти Венесуэлы контролируют внутреннюю ситуацию в стране. Обеспечивается общественный порядок... При этом в условиях сохраняющейся напряжённости в Карибском регионе просили бы проявлять бдительность, принимать требуемые меры личной безопасности и, конечно, следить за сообщениями МИД России и российских заграничных учреждений", - сказано в сообщении на сайте министерства.
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В США рассказали, как будут воздействовать на Венесуэлу
17 февраля, 20:47
 
В мире, Россия, Венесуэла, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
