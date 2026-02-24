Рейтинг@Mail.ru
06:55 24.02.2026
Экс-посла Британии в США Мандельсона отпустили под залог
в мире, сша, лондон, великобритания, джеффри эпштейн, гордон браун
В мире, США, Лондон, Великобритания, Джеффри Эпштейн, Гордон Браун
Экс-посла Британии в США Мандельсона отпустили под залог

Мандельсона, задержанного из-за связи с Эпштейном, отпустили под залог

© REUTERS / Chris J RatcliffeБывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон
Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© REUTERS / Chris J Ratcliffe
Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Экс-посол Британии в США Питер Мандельсон отпущен под залог после тог,о как в понедельник был задержан на фоне связей со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает полиция Лондона.
В понедельник столичная служба полиции на фоне сообщений в СМИ о задержании Мандельсона подтвердила задержание "72-летнего мужчины" по подозрению в злоупотреблении на государственной службе.
"Мужчина в возрасте 72 лет, арестованный по подозрению в должностном преступлении, был отпущен под залог до завершения дальнейшего расследования", - говорится в заявлении на сайте полиции.
Телеканал Sky News в подтверждение освобождения публикует кадры с Мандельсоном, уезжающим из полицейского участка.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
