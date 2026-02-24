Экс-посла Британии в США Мандельсона отпустили под залог

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Экс-посол Британии в США Питер Мандельсон отпущен под залог после тог,о как в понедельник был задержан на фоне связей со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает полиция Лондона.

В понедельник столичная служба полиции на фоне сообщений в СМИ о задержании Мандельсона подтвердила задержание "72-летнего мужчины" по подозрению в злоупотреблении на государственной службе.

"Мужчина в возрасте 72 лет, арестованный по подозрению в должностном преступлении, был отпущен под залог до завершения дальнейшего расследования", - говорится в заявлении на сайте полиции.

Телеканал Sky News в подтверждение освобождения публикует кадры с Мандельсоном, уезжающим из полицейского участка.