Рейтинг@Mail.ru
В США более двух тысяч рейсов отменили из-за снежного шторма - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/usa-2076425639.html
В США более двух тысяч рейсов отменили из-за снежного шторма
В США более двух тысяч рейсов отменили из-за снежного шторма - РИА Новости, 24.02.2026
В США более двух тысяч рейсов отменили из-за снежного шторма
Как минимум 700 рейсов было перенесено, а почти 2 200 отменено в Соединенных Штатах во вторник на фоне снежного шторма, обрушившегося на северо-восток страны,... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T15:30:00+03:00
2026-02-24T15:30:00+03:00
в мире
сша
нью-джерси
новая англия (сша)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070266337_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_b59efec102a0641225f3ce99eff8faa7.jpg
https://ria.ru/20260223/ssha-2076167824.html
сша
нью-джерси
новая англия (сша)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070266337_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_038e8693128744eb34ccffbe0beaa295.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-джерси, новая англия (сша)
В мире, США, Нью-Джерси, Новая Англия (США)
В США более двух тысяч рейсов отменили из-за снежного шторма

В США минимум 700 рейсов перенесли и более 2000 отменили из-за снежного шторма

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкСнегопад в США
Снегопад в США - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Снегопад в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Как минимум 700 рейсов было перенесено, а почти 2 200 отменено в Соединенных Штатах во вторник на фоне снежного шторма, обрушившегося на северо-восток страны, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.
По данным сервиса, по состоянию на 15.10 мск (07.05 EST), отменено 2 026 рейсов в США, из страны или внутри нее, а задержано - 700.
Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм предупредила, что на северо-восточные штаты надвигается очередное стихийное бедствие. Она отметила, что от Нью-Джерси до юго-востока Новой Англии возможны метели, обильные снегопады и сильный ветер. Ожидается, что больше всего пострадают прибрежные районы.
В январе на большую часть США также обрушились снегопады, которые затронули большую часть страны. Наиболее пострадали южные штаты – Теннесси, Миссисипи и Луизиана, не привыкшие к суровым зимам. Эти регионы засыпало снегом, а местами прошел ледяной дождь. В результате происходили массовые отмены рейсов, отключения электричества и участились смертельные случаи, связанные с непогодой.
Расчистка улицы во время снегопада в Нью-Йорке, 23 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В США более ста тысяч домов остались без электричества из-за снегопада
23 февраля, 07:13
 
В миреСШАНью-ДжерсиНовая Англия (США)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала