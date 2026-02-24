В США более двух тысяч рейсов отменили из-за снежного шторма

ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Как минимум 700 рейсов было перенесено, а почти 2 200 отменено в Соединенных Штатах во вторник на фоне снежного шторма, обрушившегося на северо-восток страны, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.