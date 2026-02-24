https://ria.ru/20260224/ukraina-2076362524.html
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действия "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действия "Востока" за сутки - РИА Новости, 24.02.2026
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действия "Востока" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 170 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:06:00+03:00
2026-02-24T12:06:00+03:00
2026-02-24T13:53:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595246_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_d0a48c803b0317b657cb9dfb560a3ae8.jpg
россия
запорожская область
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a00978aaad3abaf6dc9cedbba8ddf01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действия "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действия "Востока" за сутки