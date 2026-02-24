Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действия "Востока" за сутки - РИА Новости, 24.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 24.02.2026 (обновлено: 13:53 24.02.2026)
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действия "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действия "Востока" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 170 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.02.2026
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия, безопасность, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действия "Востока" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действия "Востока" за сутки

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 170 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны РФ.
"Противник потерял до 170 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 18 автомобилей", - говорится в сообщении военного ведомства.
Нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Любицкое, Барвиновка, Чаривное Запорожской области и Великомихайловка Днепропетровской области, отметили в Минобороны России.
