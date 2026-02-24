Рейтинг@Mail.ru
Теннис
 
23:39 24.02.2026
Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира в Остине
Американка Винус Уильямс уступила представительнице Австралии Айле Томлянович в первом круге турнира категории WTA 250 в Остине (США), призовой фонд которого...
теннис
винус уильямс
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт
винус уильямс, женская теннисная ассоциация (wta), спорт
Теннис, Винус Уильямс, Женская теннисная ассоциация (WTA), Спорт
Американская теннисистка Винус Уильямс
Американская теннисистка Винус Уильямс - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : Пресс-служба турнира в Бирмингеме
Американская теннисистка Винус Уильямс. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Американка Винус Уильямс уступила представительнице Австралии Айле Томлянович в первом круге турнира категории WTA 250 в Остине (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Встреча завершилась поражением получившей wild card Уильямс (560-я ракетка мира) со счетом 4:6, 1:6. Спортсменки провели на корте 1 час 35 минут. Томлянович располагается на 74-м месте в рейтинге WTA.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
ATX Open
24 февраля 2026 • начало в 21:55
Завершен
Винус Уильямс
0 : 24:61:6
Айла Томлянович
Календарь Турнирная таблица История встреч
В следующем раунде Томлянович сыграет против 18-летней американки Ивы Йович (18).
Уильямс 45 лет. Американка пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США. Она также выиграла 14 турниров Большого шлема в парном разряде вместе со своей младшей сестрой Сереной. Уильямс стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде. Еще трижды она завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012).
Теннисистка из России проиграла на старте турнира в Остине
Теннисистка из России проиграла на старте турнира в Остине
Вчера, 21:35
 
Теннис Винус Уильямс Женская теннисная ассоциация (WTA) Спорт
 
