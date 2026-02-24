https://ria.ru/20260224/uilyams-2076518761.html
Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира в Остине
Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира в Остине - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира в Остине
Американка Винус Уильямс уступила представительнице Австралии Айле Томлянович в первом круге турнира категории WTA 250 в Остине (США), призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T23:39:00+03:00
2026-02-24T23:39:00+03:00
2026-02-24T23:39:00+03:00
теннис
винус уильямс
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879885386_0:44:2048:1196_1920x0_80_0_0_34f3fe0cd5085d8adbed3a69fec39fe2.jpg
https://ria.ru/20260224/tennis-2076509241.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879885386_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_5122f0f2e0d69b29c9d12442a37396ef.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
винус уильямс, женская теннисная ассоциация (wta), спорт
Теннис, Винус Уильямс, Женская теннисная ассоциация (WTA), Спорт
Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира в Остине
Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира WTA 250 в Остине