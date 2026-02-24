Рейтинг@Mail.ru
Российский фрегат провел стрельбы на учениях в Бенгальском заливе - РИА Новости, 24.02.2026
06:01 24.02.2026
Российский фрегат провел стрельбы на учениях в Бенгальском заливе
Российский фрегат провел стрельбы на учениях в Бенгальском заливе - РИА Новости, 24.02.2026
Российский фрегат провел стрельбы на учениях в Бенгальском заливе
Российский фрегат "Маршал Шапошников" провел стрельбы из артустановок в рамках международных учений "Милан-2026" в Бенгальском заливе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.02.2026
россия, вишакхапатнам, индия, александр моисеев (вмф), тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Россия, Вишакхапатнам, Индия, Александр Моисеев (ВМФ), Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
Российский фрегат провел стрельбы на учениях в Бенгальском заливе

"Маршал Шапошников" провел стрельбы из артустановок в Бенгальском заливе

© РИА Новости / Вмталий АньковПротиволодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников"
Противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Вмталий Аньков
Противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников". Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский фрегат "Маршал Шапошников" провел стрельбы из артустановок в рамках международных учений "Милан-2026" в Бенгальском заливе, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) совместно с кораблями стран-участников международного военно-морского учения "Милан-2026" провел в Бенгальском заливе серию артиллерийских стрельб при совместных оборонительных действиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что роль корабля условного противника выполнял буксируемый щит-мишень, а средства воздушного нападения имитировались самолетами и световыми целями. Огонь российские моряки вели из 100-миллиметровых артустановок А-190 и 30-миллиметровых пушек АК-630.
"Корабли поэтапно выполняли учебно-боевые упражнения, форсировали районы с минной опасностью и попутно уничтожали макеты плавающих мин корабельной артиллерией", - добавили в МО РФ.
Также в ведомстве рассказали, что российские военные моряки отработали противолодочные задачи и совместные действия с палубной авиацией.
"Маршал Шапошников" прибыл на рейд индийского порта Вишакхапатнам 16 февраля, принял участие в международном смотр-параде кораблей, совершил деловой заход в порт, а 21 февраля вышел в Бенгальский залив для участия в морском этапе учений.
Учения "Милан" проводится с 1995 года в Индии раз в два года. Российскую делегацию в этот раз возглавляет главнокомандующий военно-морским флотом адмирал флота Александр Моисеев.
РоссияВишакхапатнамИндияАлександр Моисеев (ВМФ)Тихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
 
 
