Российский фрегат провел стрельбы на учениях в Бенгальском заливе

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский фрегат "Маршал Шапошников" провел стрельбы из артустановок в рамках международных учений "Милан-2026" в Бенгальском заливе, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота ( ТОФ ) совместно с кораблями стран-участников международного военно-морского учения "Милан-2026" провел в Бенгальском заливе серию артиллерийских стрельб при совместных оборонительных действиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что роль корабля условного противника выполнял буксируемый щит-мишень, а средства воздушного нападения имитировались самолетами и световыми целями. Огонь российские моряки вели из 100-миллиметровых артустановок А-190 и 30-миллиметровых пушек АК-630.

"Корабли поэтапно выполняли учебно-боевые упражнения, форсировали районы с минной опасностью и попутно уничтожали макеты плавающих мин корабельной артиллерией", - добавили в МО РФ

Также в ведомстве рассказали, что российские военные моряки отработали противолодочные задачи и совместные действия с палубной авиацией.

"Маршал Шапошников" прибыл на рейд индийского порта Вишакхапатнам 16 февраля, принял участие в международном смотр-параде кораблей, совершил деловой заход в порт, а 21 февраля вышел в Бенгальский залив для участия в морском этапе учений.