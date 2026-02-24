Рейтинг@Mail.ru
Турция под давлением США смещает торговый фокус с России, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 24.02.2026 (обновлено: 13:11 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/turtsija-2076378681.html
Турция под давлением США смещает торговый фокус с России, пишут СМИ
Турция под давлением США смещает торговый фокус с России, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Турция под давлением США смещает торговый фокус с России, пишут СМИ
Турция, стремящаяся проводить сбалансированную политику в отношениях с Россией, под давлением Вашингтона начала переориентировать часть торгового оборота в... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T13:08:00+03:00
2026-02-24T13:11:00+03:00
в мире
турция
россия
сша
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
https://ria.ru/20260224/zelenskiy-2076313461.html
https://ria.ru/20260221/politolog-2075951127.html
турция
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, сша, реджеп тайип эрдоган, евросоюз
В мире, Турция, Россия, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз
Турция под давлением США смещает торговый фокус с России, пишут СМИ

Ekonomim: Турция под давлением США смещает торговый фокус с России

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Турция, стремящаяся проводить сбалансированную политику в отношениях с Россией, под давлением Вашингтона начала переориентировать часть торгового оборота в сторону США, сообщает во вторник турецкая деловая газета Ekonomım.
По итогам 2025 года товарооборот между Россией и Турцией составил примерно 49,1 миллиардов долларов, что остаётся крупным объёмом взаимной торговли, хотя это на 6,6% меньше по сравнению с предыдущим годом. В сентябре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что США заняли второе место среди стран, в которые Турция экспортирует больше всего, и пятое место среди стран, из которых страна импортирует больше всего. Стороны определили цель достичь объема торговли в 100 миллиардов долларов в ближайшие годы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Турции ответили на резкие слова Зеленского о Трампе
Вчера, 07:26
"Америка, создав экономические барьеры, значительно увеличила экспорт своей нефти и газа, и очевидно, что она не хочет терять эту выгоду. Интересно, что даже такая страна, как Турция, которая пытается проводить более сбалансированную политику в отношении России, под давлением американских угроз начала переориентировать свой торговый оборот в сторону Америки", - пишет обозреватель издания Ильтер Туран.
Автор отмечает, что часть наблюдателей рассчитывает на нормализацию ситуации после завершения конфликта на Украине и урегулирования вокруг иранской ядерной программы. Однако, по его мнению, администрация США может продолжить жёсткую линию в отношении России и Ирана, рассматривая санкционную политику как инструмент экономической выгоды.
В посольстве России в Турции ранее заявляли, что западные санкции и угрозы вторичных ограничений оказывают давление на двустороннюю торговлю. В дипмиссии отмечали, что ряд турецких банков и компаний сталкиваются с рисками ограничений со стороны США и ЕС при работе с российскими контрагентами, что усложняет расчёты и логистику. При этом в посольстве подчёркивали, что Москва и Анкара продолжают искать механизмы для сохранения взаимной торговли в условиях внешнего давления.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В Турции назвали политику ЕС инфантильной
21 февраля, 12:02
 
В миреТурцияРоссияСШАРеджеп Тайип ЭрдоганЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала