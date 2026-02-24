Турция под давлением США смещает торговый фокус с России, пишут СМИ

АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Турция, стремящаяся проводить сбалансированную политику в отношениях с Россией, под давлением Вашингтона начала переориентировать часть торгового оборота в сторону США, сообщает во вторник турецкая деловая газета Ekonomım.