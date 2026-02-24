Турция под давлением США смещает торговый фокус с России, пишут СМИ

АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Турция, стремящаяся проводить сбалансированную политику в отношениях с Россией, под давлением Вашингтона начала переориентировать часть торгового оборота в сторону США, сообщает во вторник турецкая деловая газета Ekonomım.
По итогам 2025 года товарооборот между Россией и Турцией составил примерно 49,1 миллиардов долларов, что остаётся крупным объёмом взаимной торговли, хотя это на 6,6% меньше по сравнению с предыдущим годом. В сентябре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что США заняли второе место среди стран, в которые Турция экспортирует больше всего, и пятое место среди стран, из которых страна импортирует больше всего. Стороны определили цель достичь объема торговли в 100 миллиардов долларов в ближайшие годы.
"Америка, создав экономические барьеры, значительно увеличила экспорт своей нефти и газа, и очевидно, что она не хочет терять эту выгоду. Интересно, что даже такая страна, как Турция, которая пытается проводить более сбалансированную политику в отношении России, под давлением американских угроз начала переориентировать свой торговый оборот в сторону Америки", - пишет обозреватель издания Ильтер Туран.
Автор отмечает, что часть наблюдателей рассчитывает на нормализацию ситуации после завершения конфликта на Украине и урегулирования вокруг иранской ядерной программы. Однако, по его мнению, администрация США может продолжить жёсткую линию в отношении России и Ирана, рассматривая санкционную политику как инструмент экономической выгоды.
В посольстве России в Турции ранее заявляли, что западные санкции и угрозы вторичных ограничений оказывают давление на двустороннюю торговлю. В дипмиссии отмечали, что ряд турецких банков и компаний сталкиваются с рисками ограничений со стороны США и ЕС при работе с российскими контрагентами, что усложняет расчёты и логистику. При этом в посольстве подчёркивали, что Москва и Анкара продолжают искать механизмы для сохранения взаимной торговли в условиях внешнего давления.
