Рейтинг@Mail.ru
Трамп разочарован, что нельзя решить вопрос Ирана одним ударом, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/trump-2076316669.html
Трамп разочарован, что нельзя решить вопрос Ирана одним ударом, пишут СМИ
Трамп разочарован, что нельзя решить вопрос Ирана одним ударом, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Трамп разочарован, что нельзя решить вопрос Ирана одним ударом, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп все больше разочарован тем, что его советники не могут дать гарантии того, что Иран возможно принудить к переговорам на условиях США РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T08:21:00+03:00
2026-02-24T08:21:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258013_0:54:2047:1205_1920x0_80_0_0_7d517e0075a6c16b0af76353ca6f05ad.jpg
https://ria.ru/20260224/ssha-2076296168.html
https://ria.ru/20260224/ssha-2076284267.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258013_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_b59c7e239d8857674ff7e584d77a11d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп
Трамп разочарован, что нельзя решить вопрос Ирана одним ударом, пишут СМИ

CBS: Трамп разочарован в ограниченных возможностях военного влияния против Ирана

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп все больше разочарован тем, что его советники не могут дать гарантии того, что Иран возможно принудить к переговорам на условиях США лишь одним сокрушительным военным ударом, который бы не привел к затяжной конфронтации, передает телеканал CBS со ссылкой на источники.
"Трамп все больше разочаровывается тем, что его помощники называют ограниченными возможностями военного влияния против Ирана... Трампу сообщили, что любой удар по объектам Тегерана почти наверняка не станет единичным, решающим ударом. Вместо этого ограниченные удары могут открыть дверь для более широкой конфронтации", - говорится в сообщении канала.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Экс-главком НАТО назвал сценарии возможной атаки на Иран
02:51
По словам источников, Трамп хочет решительных действий, которые бы перевернули ситуацию. В частности, он настаивает на том, чтобы ему предоставили варианты, позволяющие нанести "сокрушительный удар", который заставил бы иранских лидеров вернуться к переговорам на выгодных для Вашингтона условиях. Однако военные планировщики США предупредили что "такой исход не может быть гарантирован".
Ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями, сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану, если переговоры или первоначальный ограниченный удар не принесут необходимых результатов.
Двадцатого февраля президент США, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.
При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил ранее, что Иран будет рассматривать даже "ограниченный удар" со стороны США как акт агрессии.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Генштаб США предупредил Трампа о рисках столкновения с Ираном, пишут СМИ
00:19
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала