Трамп разочарован, что нельзя решить вопрос Ирана одним ударом, пишут СМИ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп все больше разочарован тем, что его советники не могут дать гарантии того, что Иран возможно принудить к переговорам на условиях США лишь одним сокрушительным военным ударом, который бы не привел к затяжной конфронтации, передает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Трамп все больше разочаровывается тем, что его помощники называют ограниченными возможностями военного влияния против Ирана ... Трампу сообщили, что любой удар по объектам Тегерана почти наверняка не станет единичным, решающим ударом. Вместо этого ограниченные удары могут открыть дверь для более широкой конфронтации", - говорится в сообщении канала.

По словам источников, Трамп хочет решительных действий, которые бы перевернули ситуацию. В частности, он настаивает на том, чтобы ему предоставили варианты, позволяющие нанести "сокрушительный удар", который заставил бы иранских лидеров вернуться к переговорам на выгодных для Вашингтона условиях. Однако военные планировщики США предупредили что "такой исход не может быть гарантирован".

Ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями, сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану, если переговоры или первоначальный ограниченный удар не принесут необходимых результатов.

Двадцатого февраля президент США, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.