В Саратовской области объявили режим угрозы атаки БПЛА
В Саратовской области объявили режим угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 24.02.2026
В Саратовской области объявили режим угрозы атаки БПЛА
Режим угрозы атаки беспилотников объявлен на территории Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T05:44:00+03:00
2026-02-24T05:44:00+03:00
2026-02-24T05:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
саратовская область
роман бусаргин
саратовская область
2026
В Саратовской области объявили режим угрозы атаки БПЛА
