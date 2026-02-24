https://ria.ru/20260224/tennis-2076509241.html
Теннисистка из России проиграла на старте турнира в Остине
Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 250 в Остине (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T21:35:00+03:00
2026-02-24T21:35:00+03:00
2026-02-24T22:23:00+03:00
теннис
спорт
анна блинкова
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт, анна блинкова, женская теннисная ассоциация (wta)
