Теннисистка из России проиграла на старте турнира в Остине - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Теннис
 
21:35 24.02.2026 (обновлено: 22:23 24.02.2026)
Теннисистка из России проиграла на старте турнира в Остине
Теннисистка из России проиграла на старте турнира в Остине
Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 250 в Остине (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч...
спорт, анна блинкова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Анна Блинкова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Теннисистка из России проиграла на старте турнира в Остине

Россиянка Блинкова проиграла Йович на старте теннисного турнира в Остине

© Фото : Пресс-служба WTAРоссийская теннисистка Анна Блинкова
Российская теннисистка Анна Блинкова - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Российская теннисистка Анна Блинкова. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 250 в Остине (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
В своем стартовом матче Блинкова (84-я ракетка мира) проиграла представительнице США Иве Йович (18) со счетом 3:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 24 минуты.
Во втором круге Йович встретится с победительницей матча между 45-летней американкой Винус Уильямс и Айлой Томлянович из Австралии.
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в Дубае
