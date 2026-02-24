https://ria.ru/20260224/tennis-2076317691.html
Российский флаг появился рядом с именем Селехметьевой на турнире в США
Российский флаг появился рядом с именем теннисистки Оксаны Селехметьевой в титре трансляции турнира в американском Остине. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
остин
россия
белоруссия
