Российский флаг появился рядом с именем Селехметьевой на турнире в США
Теннис
 
08:37 24.02.2026
Российский флаг появился рядом с именем Селехметьевой на турнире в США
Российский флаг появился рядом с именем Селехметьевой на турнире в США - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Российский флаг появился рядом с именем Селехметьевой на турнире в США
Российский флаг появился рядом с именем теннисистки Оксаны Селехметьевой в титре трансляции турнира в американском Остине. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Новости
спорт, остин, россия, белоруссия, оксана селехметьева, itf, женская теннисная ассоциация (wta), ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Остин, Россия, Белоруссия, Оксана Селехметьева, ITF, Женская теннисная ассоциация (WTA), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Российский флаг появился рядом с именем Селехметьевой на турнире в США

Российский флаг появился рядом с именем Селехметьевой на турнире в Остине

Российская теннисистка Оксана Селехметьева
Российская теннисистка Оксана Селехметьева - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Соцсети Оксаны Селехметьевой
Российская теннисистка Оксана Селехметьева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский флаг появился рядом с именем теннисистки Оксаны Селехметьевой в титре трансляции турнира в американском Остине.
В понедельник Селехметьева в первом раунде турнира обыграла американку Алисию Паркс со счетом 6:4, 3:6, 6:3. Титр с российским флагом появился между первым и вторым сетами. Однако затем Селехметьева вновь была указана как нейтральная спортсменка.
22 февраля, 22:18
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, теннисисты из этих стран отстранены от участия в командных соревнованиях под эгидой ITF. Российские спортсмены имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.
ТеннисСпортОстинРоссияБелоруссияОксана СелехметьеваITFЖенская теннисная ассоциация (WTA)Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
