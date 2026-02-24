Рейтинг@Mail.ru
СВР: Париж не избежит последствий за планы передать Киеву ядерное оружие
24.02.2026
СВР: Париж не избежит последствий за планы передать Киеву ядерное оружие
СВР: Париж не избежит последствий за планы передать Киеву ядерное оружие
Лондон и Париж зря надеются избежать ответственности за свои планы снабдить Украину ядерным оружием, тайное станет явным, сообщило пресс-бюро СВР России. РИА Новости, 24.02.2026
СВР: Париж не избежит последствий за планы передать Киеву ядерное оружие

СВР: Париж зря надеется избежать последствий за планы дать Киеву ядерное оружие

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лондон и Париж зря надеются избежать ответственности за свои планы снабдить Украину ядерным оружием, тайное станет явным, сообщило пресс-бюро СВР России.
Пресс-бюро СВР РФ заявило, что Великобритания и Франция осознают плачевное развитие ситуации на Украине, однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
"Там зря надеются избежать ответственности. Тем более что все тайное неизбежно станет явным. В военных, политических и дипломатических кругах Великобритании и Франции немало здравомыслящих людей, понимающих опасность безрассудных действий своих лидеров для всего мира", - говорится в сообщении СВР России.
