https://ria.ru/20260224/svr-2076344521.html
СВР: Париж не избежит последствий за планы передать Киеву ядерное оружие
СВР: Париж не избежит последствий за планы передать Киеву ядерное оружие - РИА Новости, 24.02.2026
СВР: Париж не избежит последствий за планы передать Киеву ядерное оружие
Лондон и Париж зря надеются избежать ответственности за свои планы снабдить Украину ядерным оружием, тайное станет явным, сообщило пресс-бюро СВР России. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T11:01:00+03:00
2026-02-24T11:01:00+03:00
2026-02-24T11:01:00+03:00
лондон
париж
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
великобритания
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
https://ria.ru/20260218/yadernoe-2074930031.html
лондон
париж
украина
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, париж, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, великобритания, россия
Лондон, Париж, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Великобритания, Россия
СВР: Париж не избежит последствий за планы передать Киеву ядерное оружие
СВР: Париж зря надеется избежать последствий за планы дать Киеву ядерное оружие