СВР рассказала об отказе Германии предоставить Киеву ядерное оружие - РИА Новости, 24.02.2026
10:38 24.02.2026 (обновлено: 10:46 24.02.2026)
СВР рассказала об отказе Германии предоставить Киеву ядерное оружие
СВР рассказала об отказе Германии предоставить Киеву ядерное оружие
2026-02-24T10:38:00+03:00
2026-02-24T10:46:00+03:00
СВР рассказала об отказе Германии предоставить Киеву ядерное оружие

СВР: Германия отказалась предоставить Киеву ядерное оружие

Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Германия отказалась участвовать в авантюре Великобритании и Франции с предоставлением Украине ядерного оружия, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По поступающей в СВР информации, Лондон и Париж готовятся вооружить Украину ядерным оружием.
"Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре", - говорится в сообщении пресс-бюро.
СВР: Британия и Франция перестали верить в победу над Россией руками ВСУ
