https://ria.ru/20260224/svr-2076340721.html
СВР рассказала об отказе Германии предоставить Киеву ядерное оружие
СВР рассказала об отказе Германии предоставить Киеву ядерное оружие - РИА Новости, 24.02.2026
СВР рассказала об отказе Германии предоставить Киеву ядерное оружие
Германия отказалась участвовать в авантюре Великобритании и Франции с предоставлением Украине ядерного оружия, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T10:38:00+03:00
2026-02-24T10:38:00+03:00
2026-02-24T10:46:00+03:00
германия
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
https://ria.ru/20260224/svr-2076340432.html
германия
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, великобритания
Германия, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Великобритания
СВР рассказала об отказе Германии предоставить Киеву ядерное оружие
СВР: Германия отказалась предоставить Киеву ядерное оружие