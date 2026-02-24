Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 24.02.2026 (обновлено: 13:57 24.02.2026)
ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки
ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 24.02.2026
ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки
Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, а также нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и... РИА Новости, 24.02.2026
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
харьковская область
донецкая народная республика
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, а также нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Моначиновка, Червоный Оскол, Боровая и Новоосиново в Харьковской области, Александровка и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
"ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства, и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
