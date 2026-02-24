ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, а также нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.