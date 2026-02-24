https://ria.ru/20260224/strelitsiya-2076324088.html
В Аптекарском огороде расцвела "райская птица"
Стрелиция королевская или "райская птица" расцвела в ботаническому саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада. РИА Новости, 24.02.2026
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Стрелиция королевская или "райская птица" расцвела в ботаническому саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада.
"Необычная "райская птица" из Южной Африки - стрелиция королевская - расцвела на фестивале Китайского Нового года в старинной Субтропической оранжерее в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", - рассказали в пресс-службе
Там отметили, что стрелиция - родственник банана, их листья очень похожи. Самый необычный признак этого многолетника и отличительная особенность от других растений - соцветие из желто-голубых цветов, напоминающее птичью головку с острым клювом и расположенное на высоком и крепком цветоносе. Это соцветие - чудесная жёрдочка для птиц-опылителей.
"В Южной Африке стрелицию также называют цветком-журавлём, а её изображение украшает обратную сторону монеты номиналом 50 центов. Кроме того, "райская птица" - цветочная эмблема города Лос-Анджелес", - добавили в пресс-службе.
Стрелиция королевская достигает в высоту до двух метров, растёт медленно и цветет на третий-пятый год жизни, уточнили в пресс-службе. Чуть позже цветение стрелиций в оранжерее станет массовым.