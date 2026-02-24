Рейтинг@Mail.ru
В Аптекарском огороде расцвела "райская птица"
Хорошие новости
 
09:17 24.02.2026
В Аптекарском огороде расцвела "райская птица"
В Аптекарском огороде расцвела "райская птица" - РИА Новости, 24.02.2026
В Аптекарском огороде расцвела "райская птица"
Стрелиция королевская или "райская птица" расцвела в ботаническому саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада. РИА Новости, 24.02.2026
В Аптекарском огороде расцвела "райская птица"

В Аптекарском огороде расцвела стрелиция королевская, или "райская птица"

© Фото : Аптекарский огород МГУ/TelegramСтрелиция королевская расцвела в ботаническому саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве
Стрелиция королевская расцвела в ботаническому саду МГУ Аптекарский огород в Москве
© Фото : Аптекарский огород МГУ/Telegram
Стрелиция королевская расцвела в ботаническому саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Стрелиция королевская или "райская птица" расцвела в ботаническому саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада.
«
"Необычная "райская птица" из Южной Африки - стрелиция королевская - расцвела на фестивале Китайского Нового года в старинной Субтропической оранжерее в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что стрелиция - родственник банана, их листья очень похожи. Самый необычный признак этого многолетника и отличительная особенность от других растений - соцветие из желто-голубых цветов, напоминающее птичью головку с острым клювом и расположенное на высоком и крепком цветоносе. Это соцветие - чудесная жёрдочка для птиц-опылителей.
«
"В Южной Африке стрелицию также называют цветком-журавлём, а её изображение украшает обратную сторону монеты номиналом 50 центов. Кроме того, "райская птица" - цветочная эмблема города Лос-Анджелес", - добавили в пресс-службе.
Стрелиция королевская достигает в высоту до двух метров, растёт медленно и цветет на третий-пятый год жизни, уточнили в пресс-службе. Чуть позже цветение стрелиций в оранжерее станет массовым.
Цветение авокадо в Аптекарском огороде - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Аптекарском огороде впервые в 21 веке зацвело авокадо
29 января, 11:02
 
Хорошие новостиЮжная АфрикаМоскваОбщество
 
 
